Una cuadrilla de vizcaínas denuncia la agresión de los dueños de una casa que alquilaron en Las Landas Dos de las jóvenes con la denuncia que interpusieron. / BORJA AGUDO Dos de las chicas del grupo que celebraba una despedida de soltera acabaron en el hospital tras recibir golpes y patadas de los propietarios porque, según ellos, dejaron la vivienda «sucia» MARTA FDEZ. VALLEJO Lunes, 6 agosto 2018, 17:26

Lo que iba a ser un fin de semana inolvidable, de despedida de soltera de una de las integrantes de una cuadrilla de jóvenes vizcaínas, se convirtió en una pesadilla. El plan era alquilar una casa con piscina en la zona del sur de Francia para reunirse las ocho amigas y compartir las últimas horas de soltería de una de ellas. El grupo acabó en la comisaría de Bayona poniendo una denuncia por agresión contra los dueños de la casa que habían alquilado a través de la plataforma Airbnb. Dos de las chicas tuvieron que ser atendidas en el hospital de los golpes recibidos.

Las afectadas son jóvenes universitarias vizcaínas - hay una fisioterapeuta, otra abogada, una economista, enfermeras, otra trabajadora social...-, de entre 20 y 25 años, que prefieren no facilitar su identidad. «Nos hemos decidido a hacer público lo ocurrido para que la gente sepa lo que le puede pasar cuando alquilas una casa en Francia», cuenta C. C., de 24 años. «Queremos advertir de la situación de indefensión en la que te puedes encontrar ante unos propietarios que sean unos sinvergüenzas. Nadie responde ante ti. No se trata solo de denunciar lo que nos pasó, sino de advertir a la gente que tenga más cuidado, que se fijen en las casas que alquilan y sepan antes de que pase algo donde deben acudir», alerta.

A través de Airbnb arrendaron una vivienda en la localidad de Soustons, en las Landas. Llegaron el viernes 29 de junio y nada más entrar comprobaron que aquello no era lo que esperaban. «No era una casa para nueve o diez personas como ponía en la página web. El suelo, las mesas, todo estaba sucio, y no tenía toallas, ni sábanas, ni almohadas. Daba el pego por fuera, pero entras y nada es como parecía...», recuerdan.

Pasaron el sábado en la piscina de la casa - «estaba sucia y con exceso de cloro»- y salieron a cenar por la noche. «Hicimos toda la vida fuera, en el jardín, y prácticamente no cocinamos. No ensuciamos nada. El problema es que se atascó el fregadero y, al ser fin de semana, no pudimos llamar a nadie. ¡Pero solo dejamos una cazuela dentro!», relata otra de las jóvenes, Sara G.

A las diez de la mañana del domingo, mientras acababan de recoger y hacer las maletas, se presentó la pareja dueña de la casa. «El hombre directamente se puso a hacer fotos. La mujer comenzó a gritar nada más entrar en la casa. Recorrió las habitaciones diciendo que estaba todo muy sucio, y no era cierto. Nosotras le dijimos que la casa no estaba limpia cuando entramos y le recordamos que habíamos pagado 70 euros a Airbnb para la limpieza a la salida. Ella nos decía que con ese dinero se pagó la limpieza antes de entrar, que no era cierto», añaden.

Parte de lesiones

Cuando la dueña llegó a la cocina y vio el fregadero atascado se desató su furia. «Vino su marido y su suegro, nos gritaban, nos acosaban, hacían gestos agresivos y decían '¡españoles de mierda!'». Las jóvenes se asustaron y decidieron irse. En un primer momento los propietarios les cerraron el paso. Ellas se montaron en los coches, pero el dueño de la casa y su padre cogieron las bolsas de basura que habían dejado en la puerta para llevarlas al contenedor y se las lanzaron dentro de uno de los coches por las ventanillas. «Abrimos las puertas y el marido nos empujó, nos lanzó patadas y golpes», denuncian. Dos de las chicas sufrieron lesiones, un traumatismo en la espalda, golpes en las piernas y arañazos.

Decidieron llamar a los gendarmes y al consulado de España en París. En ese momento la propietaria se identificó como policía. Los gendarmes que acudieron a la vivienda «se limitaron a entrar y mirar en el interior de la casa, no se preocuparon de que nos habían agredido, incluso se reían». En el Consulado de España en París les recomendaron poner una denuncia.

«Terminé mi despedida de soltera en la comisaría», se lamenta la joven que celebraba su próxima boda. Dos de sus amigas acabaron en el hospital. El parte de lesiones indicaba que habían sido «víctimas de agresión física», que sufrían «contusiones y heridas superficiales» y precisaban de varios días de baja. Además de la denuncia por agresión, presentaron su reclamación en Airbnb.

«La agencia se interesó por el caso en un primer momento, pero no ha hecho nada», cuentan las afectadas. Alertan de que desde que les ocurrió el incidente les ha llegado información de más casos similares ocurridos en Las Landas. Incluso, fuentes del Consulado les indicaron que no son raras situaciones de ese tipo con dueños de casas de alquiler en esa zona.