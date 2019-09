David Wallace-Wells: «Todos somos culpables de la emergencia climática» P. Bellido El autor de 'El planeta inhóspito' alerta de que ni las soluciones individuales ni la tecnología resolverán la crisis del clima y exige soluciones a los políticos ÁLVARO SOTO Madrid Lunes, 30 septiembre 2019, 20:29

Hasta que el mundo no ha tenido el agua al cuello, en algunos países, literalmente, no ha comenzado a preocuparse por el cambio climático, probablemente el reto más importante de la civilización. El periodista científico David Wallace-Wells ha estudiado a fondo las causas de la emergencia climática en el libro 'El planeta inhóspito' (Debate).

En 1992, la ONU ya advirtió de las consecuencias del cambio climático y sin embargo, casi tres décadas después, las emisiones de dióxido de carbono se han multiplicado. ¿Qué ha ocurrido?

Anteriormente a esa fecha podíamos alegar desconocimiento, pero desde entonces, tenemos que reconocer que hemos hecho las cosas a sabiendas y no le podemos echar la culpa a las generaciones precedentes. De hecho, todos tenemos la culpa de los cambios drásticos que puede sufrir nuestro planeta. La única parte positiva es que aún tenemos la sartén por el mango.

En cualquier caso, usted afirma que las decisiones individuales que ahora son tan comunes (dejar de comer carne, comprar un coche eléctrico) no servirán para casi nada si no hay un cambio en las políticas.

Para que acciones como no montar en avión tuvieran un efecto en la lucha contra el cambio climático deberían ser coordinadas entre los 8.000 millones de humanos, y me cuesta mucho imaginar que nos pusiéramos de acuerdo en algo así. Yo creo que sólo se puede solucionar el cambio climático desde la política y precisamente para eso sirve la política, para dar solución a los grandes problemas. Los políticos deben ser conscientes de que los sacrificios que tienen que reclamar al conjunto de la sociedad no son como ir a la guerra o donar todo el dinero a ONG. Estamos hablando de que se creen más plantas de energía verde, y eso no está en la mano de ciudadanos individuales, sino de los gobiernos.

¿No le sorprende que pese a que los datos muestran las consecuencias de la emergencia climática los políticos tarden tanto en reaccionar?

Durante décadas hemos sido indiferentes a la situación climática, así que hemos perdido mucho tiempo. Quizá no le hemos hecho caso antes a este problema porque lo veíamos desde la perspectiva del medio ambiente o como mucho, humanitaria, y no desde el punto de vista económica. Ahora que hablamos de miles de millones en pérdidas, puede que estemos más cerca de tomar decisiones drásticas. Pero pensemos en países como Indonesia, que ha registrado un gran crecimiento económico en las últimas décadas gracias a la industralización. Indonesia debe afrontar el siguiente dilema: o crecer al 6% rápidamente o crecer al 5% responsablamente.

Usted no cree en la solución tecnológica, es decir, la idea de que los avances tecnológicos resolverán la emergencia climática.

La tecnología ayudará. Por ejemplo, tenemos las máquinas que capturan carbono, aunque habrá que seguir desarrollándolas, o tendremos que inventar aviones que no consuman combustibles fósiles. Pero la solución a la emergencia climática requiere un cambio de mentalidad.

Una adolescente de 16 años está liderando la toma de conciencia global sobre el medio ambiente. ¿Qué opina de Greta Thunberg?

Me tiene con la boca abierta de admiración. Hace apenas un año Greta era una chica solitaria, con pocos amigos, que decidió irse a las puertas del Parlamento de Suecia con una pancarta en la que alertaba del cambio climático. Ahora está al frente de manifestaciones en las que participan centenares de miles de personas. Su discurso en la Asamblea de la ONU fue brillante, pero más su respuesta cuando los jefes de Estado y de Gobierno: les recordó que ellos eran los principales culpables de lo que les ocurría y les dijo a la cara que les están robando el futuro.