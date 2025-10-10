La DANA 'Alice' azota a Murcia y Valencia con más de un centenar de evacuados y carreteras cortadas La AEMET mantiene la alerta roja por lluvias torrenciales, que desde primera hora de la mañana del viernes, descargaron con fuerza en el sureste peninsular

La DANA Alice ha golpeado con dureza el litoral mediterráneo este viernes, dejando imágenes de calles anegadas, desalojos y centros de acogida improvisados entre la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había activado desde el jueves las alertas por lluvias intensas, advirtiendo del riesgo de acumulaciones superiores a los 100 litros por metro cuadrado en menos de doce horas, y las previsiones se cumplieron con creces.

Desde primera hora del día, el temporal ha descargado con especial virulencia en el Campo de Cartagena y en la Vega Baja alicantina, avanzando después hacia el interior de Valencia. Las autoridades autonómicas mantienen el aviso de máxima precaución y piden a la población evitar desplazamientos innecesarios mientras los equipos de emergencias refuerzan su presencia en las zonas más afectadas.

Murcia, en alerta máxima ante las lluvias torrenciales

La Región de Murcia ha sido una de las zonas más castigadas por la DANA Alice. En Cartagena, donde la AEMET mantiene la alerta roja hasta medianoche, se han recogido hasta 73,4 litros por metro cuadrado en 24 horas, con picos de casi 35 litros en una sola hora en la rambla de Benipila. En Cabo de Palos, el acumulado ha alcanzado los 125 litros, la cifra más alta registrada en el sureste en lo que va de jornada.

El Gobierno regional ha confirmado que más de un centenar de personas han tenido que ser evacuadas por riesgo de inundación. La mayoría proceden del camping Villas Caravaning, en el Mar Menor, y han sido reubicadas en el pabellón Cabezo Beaza y en la Hospitalidad Santa Teresa, donde se atiende ya a 101 personas, entre ellas dos familias con menores.

Las precipitaciones han provocado 189 incidencias en toda la región, principalmente por achiques de agua, cortes de carreteras y desprendimientos en zonas rurales. Los Nietos, una de las localidades más afectadas en anteriores episodios de lluvias, vuelve a sufrir graves problemas de acceso y acumulación de agua. «Estamos asustados porque los problemas de hace seis años siguen sin solucionarse», lamentó Nani Vergara, presidenta de la Asociación de Vecinos.

La Feria del Libro de Murcia ha suspendido toda la actividad de este viernes por precaución, y el presidente autonómico, Fernando López Miras, ha hecho un llamamiento a la prudencia: «No bajemos la guardia. Evitemos los desplazamientos y mantengámonos en lugares seguros».

La alerta roja va a continuar todo el día en el Campo de Cartagena, la zona del Mar Menor y Mazarrón.



No bajemos la guardia. Evitemos los desplazamientos y mantengámonos en lugares seguros.



Todos los servicios de emergencia están preparados. pic.twitter.com/U8sT5RrKHz — Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 10, 2025

Valencia, bajo el paso de Alice

En la Comunidad Valenciana, la DANA Alice ha dejado acumulados de lluvia superiores a los 150 litros por metro cuadrado en municipios de la Costera, la Safor y la Vall d'Albaida. El observatorio de Genovés registró 151,8 litros, mientras que en Llutxent se midieron 145,4 litros, cifras que convierten este episodio en uno de los más lluviosos de la última década en la zona.

En la ciudad de Gandia, donde se superaron los 105 litros, las bombas de achique funcionaron con eficacia y los barrancos desaguaron sin incidentes graves, aunque varios caminos rurales tuvieron que cerrarse al tráfico por acumulación de agua. En la provincia de Alicante, las lluvias torrenciales golpearon con fuerza Pilar de la Horadada, San Pedro del Pinatar y Torrevieja, donde se recogieron 50 litros en menos de una hora.

La Dirección General de Tráfico informó del cierre de varias carreteras secundarias, entre ellas la CV-940 y la CV-942 en Montesinos, y advirtió de desprendimientos en la CV-835 en Novelda y la CV-782 entre Relleu y Torremanzanas. En Valencia capital, los bomberos realizaron más de veinte intervenciones durante la jornada, la mayoría por caídas de ramas, saneamientos de fachadas y achiques de agua.

El alcalde de Xàtiva, Pablo Vilar, informó de que, pese a las intensas lluvias, no se han registrado daños significativos. Sin embargo, la AEMET advierte de que el episodio de lluvias persistirá hasta el sábado por la mañana, por lo que las autoridades mantienen la alerta naranja en el litoral y la roja en zonas del sur de Alicante y del interior valenciano.

El paso de Alice vuelve a poner en evidencia la fragilidad del litoral mediterráneo frente a los fenómenos meteorológicos extremos. La combinación de urbanización acelerada, drenajes insuficientes y cauces desbordados convierte cada episodio de DANA en una amenaza recurrente.