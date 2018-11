Testimonios «Yo se lo daba todo, me consumía la vida» 02:52 Con su testimonio, Rocío López quiere «ayudar a otras chicas como yo». / LUIS ÁNGEL GÓMEZ Rocío López | Víctima de violencia de género A sus 20 años vive con escolta 24 horas al día para protegerse de su violento exnovio, de carácter dominante y controlador ITSASO ÁLVAREZ Domingo, 25 noviembre 2018, 08:11

No es muy común pensar que los adolescentes sufren maltrato por parte de sus parejas. Se asocia más a personas adultas con más tiempo de relación y cargas familiares. Pero las amenazas y los menosprecios están en el día a día de muchos novios jóvenes, que piensan que este tipo de comportamiento forma parte de lo que es amar. Como los celos. Creen erróneamente que si siente celos por ti es que te quiere de verdad. Lo que Rocío López sufrió con su ex prácticamente desde el día en que se conocieron fue esto multiplicado por cien. «Lo empecé a notar una vez que me dio un tortazo por llevar un vestido ceñido. '¿De dónde vienes, puta?', me soltó. De nada sirvió que le dijera que me había arreglado para él. Me quedé en shock, pero lo dejé pasar, aunque las faltas de respeto no cesaron desde ese día. Yo no he sabido que era víctima de violencia de género hasta que me lo han explicado. Tampoco era consciente de la enorme dependencia que tenía. He estado viendo un programa, 'Amores que duelen', y he leído muchos libros sobre el tema y tengo claro que yo a este chico no le quiero para nada ya en mi vida. He pasado miedo».

Así recuerda esta bilbaína el noviazgo que con 16 años le llevó a quedarse aislada y plegarse a los deseos de esa farsa que fue su primer amor. Fueron cuatro tristes años, de forma intermitente y aun con una condena a prisión de por medio. Con 20, y después de desligarse de él trata de recuperarse con el apoyo incondicional de su madre y la Asociación Clara Campoamor. Pero sigue en riesgo porque él está en libertad. Por la gravedad de su caso, los tribunales han decretado que necesita estar protegida con un escolta personal 24 horas al día. Rocío ha sufrido maltrato físico («hubo bofetones, empujones y patadas»), psicológico («todos los días tenía que enviarle una foto cuando estaba en clase para que supiera que yo estaba ahí y otras veces me llamaba y me ponía a parir diciéndome que con quién le estaba poniendo los cuernos») y sexual. «Me forzaba y me metía la mano en la vagina todos los días para comprobar, decía él, que no me había acostado con otro. Decía que lo veía por el olor y el color del flujo. Es algo que no logro quitarme de la cabeza. También me amenazaba con dejarme si usábamos condón. Que te entre un 'sida', me decía». Se quedó embarazada, claro, y abortó. «Él montó un buen jaleo, pero yo me veía muy pequeña para ser madre», relata. «Ya en casa, en un momento dado me dio una patada en la tripa y me hospitalizaron».

«Labios de rojo, no»

Rocío siente que se ha perdido muchas cosas y trata de retomar su vida. Como ponerse vestidos y pantalones cortos, esos que durante años evitó porque, con el argumento de que «atraía las miradas de otros chicos», a él no le agradaban. «Un día quedamos para ir juntos a tirar todos mis pantalones a la basura», cuenta. Tampoco ha olvidado aquella Nochevieja en la que se estaba preparando para salir con él en la intimidad de su habitación. «Me estaba vistiendo. Recibí un mensaje de él que decía, 'quítate ese vestido, ponte otro'. '¿Pero es que me estás viendo?', le pregunté. No decía nada. Cuando fui a maquillarme recibí otro. 'Con los labios de rojo, no'. No me explico cómo veía cada paso que daba. Al final me puse vaqueros, botas y una camiseta de cuello alto». Ciega de amor como estaba también lo pasó por alto.

La joven sospecha que antes o después él tratará de ponerse en contacto con ella. «Un día empezaron a llegarme llamadas ocultas». «He cerrado mi cuenta de Instagram, me la llenaba de insultos», explica, antes de volver al relato de su calvario. «Su madre llegó a decirme 'por favor, no denuncies a mi hijo'». Pero Rocío lo hizo la primera vez que cortaron. «Me asusté y fui con mi madre a la comisaría. Estando justo allí me mandó un audio donde me insultaba y amenazaba y lo oyeron», recuerda. «Ha llegado a decirme que se va a suicidar y un minuto después que me va a colgar de las piernas». «Lo dejé todo por él. Me esforzaba en ser cada vez más buena con él para no verlo mal. Me consumía la vida. 'Necesito verte a todas horas, no me falles', me decía. Pensaba que si me buscaba de tal manera es que me quería mucho. Y yo le daba todo, mi contraseña de Facebook, mi cuenta bancaria, le compraba ropa con el dinero que me daban mis padres... Me controlaba el móvil, incluso los archivos borrados, pero si él me llamaba de madrugada y me decía 'ven' yo iba sin dudarlo, aunque luego me acabara dejando tirada en la calle».

Rocío López ha retomado cuarto de la ESO con cierto reparo, «habrá quien diga, ¿cómo has dejado los estudios por ese hombre?'». También ha vuelto a leer, a escribir y a jugar al baloncesto, sus pasiones. «Me gusta bailar. Siento no haber hecho nada más que lo que él quería. ¿Por qué me hizo esto?», se pregunta esta joven dulce, despierta y valiente, que no duda en mostrarse «porque esto le pasa a más chicas y quiero ayudarlas». Ahora que ve las cosas claras, tiene un objetivo en la vida –«ser policía e inspectora especializada en violencia de género»– y toda una vida por delante.

Teresa | Víctima de maltrato psicológico y amenazas «Me destrozó la autoestima»

Todo comenzó en la adolescencia. Teresa se enamoró de su maltratador a los 14 años. «Los psicólogos me dijeron que entonces ya me trataba mal, pero yo no me di cuenta de que tenía que ponerle límites hasta los 50 años», reconoce. Cualquier pequeño detalle era blanco de las críticas de su marido, lo que terminó por minar su confianza. «Que para qué te pones eso, que si no tienes ni idea de cocinar… ni siquiera me dejaba hacer la compra y dejé de hablar con la gente», recuerda Teresa.

De no ser por su hijo, también habría sufrido maltrato físico. «Tuvo que interponerse entre mi marido y yo en varias ocasiones para evitar que me golpeara», lamenta esta mujer de 57 años. De hecho, el joven empezó a somatizar la violencia que se vivía en el hogar sufriendo mareos. «Así fue como empezamos a hablar con psicólogos, quienes me advirtieron de que tenía que poner límites a mi marido», recuerda.

«Es un manipulador, consiguió convencerme de que, aunque yo ganaba más que él y pagaba sus caprichos, yo era la que vivía a la sopa boba», explica. La primera denuncia llegó hace cinco años, cuando Teresa detectó que su marido había metido una pistola en casa. «Fui a la Policía, él desvalijó la casa y dejó el arma junto a una nota», enumera. Su condena se tradujo en trabajos a la comunidad y una orden de alejamiento que se mantuvo vigente durante años. Teresa llegó a marcharse seis años a trabajar a América Latina con su hijo para poner tierra de por medio. «Tampoco le importó y llegó a presentarse en la empresa para decirles que yo lo estaba matando de hambre», se lamenta. Los vecinos también le dieron la espalda. «Fueron cómplices y llegaron a venir a mi casa de noche para criticarme, se pusieron de su parte», revela.

«Sentía vergüenza»

Teresa sigue haciendo uso del teléfono de atención a víctimas de la Cruz Roja Atenpro. «Tengo miedo al entrar al portal, ya se saltó la orden de alejamiento en una ocasión», reconoce. Aquel día no alertó a la policía. «Debí hacerlo, pero como víctima sentía vergüenza y pensaba que, como no tenía un ojo morado, no me iban a creer», confiesa Teresa. Organizaciones como Hegoak y la asociación de mujeres maltratadas Bizirik le ayudaron a recuperar su vida.

Bizirik, que mañana será galardonada con el premio Meninas por la Delegación del Gobierno en Euskadi, tiene su sede en Vitoria y atiende y orienta a víctimas y a sus familiares. Su teléfono de contacto es el 663 903 852 y su dirección es mujeresbizirik@gmail.com.