La curiosa forma de hacer la compra en el Mercadona que sorprende a los empleados Este cliente no ha dejado indiferente a nadie

Antes de ir al supermercado, lo primero que hacemos es la lista de la compra. Una vez en el establecimiento los cogemos de las baldas y los metemos en el carro. Llega un punto en el que observamos nuestro carro y no hay ningún orden. Es más, tenemos incluso que recolocarlos.

Imagínese el siguiente escenario. Cogemos unos yogures y después una piña, un melón y unos cartones de leche. Para evitar que los yogures queden aplastados, el usuario de TikTok @ohana2papas tiene un truco que ha sorprendido a muchos: los coloca colgados en los laterales del carro.

«No sé si soy el único o no que hace esto, pero todo el mundo me dice: vaya truco. Yo, cuando hago la compra, pongo los yogures aquí», cuenta en un vídeo compartido en la red social. De hecho, este usuario afirma que varias personas le han preguntado cómo se le ha ocurrido. «Hoy me lo ha dicho hasta un empleado del supermercado» del Mercadona, señala.

Aunque la idea es buena, hay que tener en cuenta que al estar colgados en los laterales, cualquier golpe del carro podrían dañar los productos. Aún así, los internautas han querido comentar el truco de este cliente. «Mi madre cuando yo era niña lo hacía», reconoce una mujer. «Hasta que un día se te caigan», le avisa otro.

