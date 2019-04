Cuidado con los besos En el día del beso no está de mas conocer los diferentes tipos y sus secretos JON URIARTE Sábado, 13 abril 2019, 00:56

Se parecen. Pero no son iguales. Empezando por el esquimal, que opta por roce nasal antes que bucal. Cada beso es un mundo. De ahí que hoy, Día del Beso, sea una ocasión perfecta para hacer un listado. Sí, no pongan esa cara. Hay una fecha dedicada al beso. Se eligió esta por el ósculo más largo de la historia. Duró 58 horas y fue protagonizado por una pareja tailandesa, de la que se perdió la pista. Supongo que desde entonces no querrán verse. Porque eso no es un beso, es una condena. Sea como fuere, nos sirve de excusa para elaborar la 'Gran lista de los besos'. Y vamos a empezar por uno que lleva polémica.

Beso robado

Cuidado con este. Se recuerda, que no celebra, el 6 de julio. Lo de la fecha es aún motivo de debate. Pero está claro que el más famoso es aquél del marinero a la enfermera al término de la Segunda Guerra Mundial. Se ha descubierto que ni fue deseado, ni disfrutado. Por ella, queremos decir. Vamos que podría haberse ahorrado la gracia el marinerito. Eso sí, la foto quedó preciosa. Sea como fuere, era más robo que beso.

Beso sincero

Palabras mayores. Porque nunca hay total seguridad. En caso de ser en pareja, es ese que te separas y se te queda cara de tonto. Como cuando te levantas de golpe y sientes un ligero mareo que casi da gustirrinín.

Primer beso

Sobrevalorado. Porque es como el primer día que nadas. Estás más preocupado por no hacerlo mal, que por disfrutar. Eso sí, todo el mundo dirá que fue algo maravilloso. Así no va.

Beso de Judas

Se ve venir. En el fondo sabes que carga con mentira. Lo malo es que, en este caso, el apóstol puede ser cualquiera y luego rara vez se arrepiente.

Beso bebé

Hasta los dos o tres años lleva baba, caramelo o mocos, según hora y día. Da igual. El papo lo aguanta todo. Donde hay cariño no hay asco.

Beso niño

O niña. A más años, menos efusivo y más ligero. Hay vergüenza y se nota. Dan el beso como quien saluda por compromiso. Lo que se subraya en la siguiente etapa. La de la adolescencia.

Beso adolescente

Lo mismo no te da el beso, que te da cien. Y puede llorar, reír, enfadarse y desenfadarse mientras lo hace. Todo a la vez. Pero no intenten devolvérselo. Es como pretender besar a una anguila.

Beso parejita sonora

Da igual dónde estén y la gente que haya. Se besan con ruido y aspavientos. Creen que solo ellos están enamorados y que nadie entiende su pasión. Y por eso lo demuestran. Que el amor se rompa al llegar a la siguiente estación de metro es lo de menos.

Beso otorrino

Te preguntas si son personas u osos hormigueros porque llegan con la lengua a lugares insospechados. Y por cualquier orificio.

Beso dentista

Recorre boca ajena con la lengua, repasando cada pieza dental con asombroso detalle y recreándose en el momento. Solo para profesionales.

B

Beso golpe de chapa

No hay coordinación y acaban chocando los dientes o los labios de forma brusca y dañina. Siempre tiene la culpa la otra persona.

Beso accidental

A diferencia del robado, no hay segunda intención. Ibas hacia la mejilla y acabaste en boca ajena. Susto, risa tonta y aquí no ha pasado nada. Pero ha pasado. Y lo sabes. Se recordará hasta el fin de los días.

Beso abuela

O abuelo. El pudor se pierde a cierta edad. Y la vergüenza a mostrar cariño, también. Las personas mayores dan y reciben besos menos estéticos, pero más sinceros.

Beso obligado

Ese que le exigen dar a una criatura cuando aparece una amistad de la familia o un pariente lejano que nadie espera ni recuerda. Todavía hay noches que me despierto entre sudores escuchando «dale un beso a esta tía segunda tuya». Por no hablar de que si dabas un beso te daban un caramelo o una galleta o cinco duros. Si eso no es venderse...

Beso matinal

Tiene que existir confianza. Cuánto daño ha hecho Hollywood. Porque ahí hay aliento reposado durante la noche. Por mucho que se haya lavado el tema antes de dormir, la boca nunca huele bien. Y sabe peor. Salvo que haya mucha pasión. En ese caso como si hay que besar a un cenicero.

Beso nocturno

Es el punto final del día y se nota. A veces, si hay confianza, se da de medio lado y con prisa. No sea que nos desvelemos.

Beso sorpresa

El más bonito. El que no esperas, pero ansías. El que está en el aire a la espera de que uno de los dos dé el paso.

Beso cobra

Pregunten a Chenoa y a Bisbal. No es mortal, pero sienta como el peor veneno.

Beso pez

Labios contra labios y leve roce. El justo para sellar el momento, sea de despedida o de bienvenida.

Beso al viento

Resulta odioso. Lo da esa gente que ni te toca la cara. Hace el amago, pero besa al aire. No los soporto.

Beso aterriza como puedas

Lo mismo acaba en la mejilla que en la oreja y te deja sordo para toda la semana.

Beso húmedo

Cuidado con esto, que una cosa es intensidad y otra convertir el asunto en un estanque.

Beso prieto

Ese en que una persona abraza a la otra y le planta un beso del que no puede ni quiere escapar. No confundir con beso preto. Significa negro en portugués y eso...es otra cosa.

Podríamos seguir, pero casi mejor que se dejen de listas y los practiquen. Al fin y al cabo, como dijo Neruda, «en un beso, sabrás todo lo que he callado».