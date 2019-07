¿Qué cuentan las noticias que no salen en el periódico? Hacemos un repaso por noticias curiosas, anécdotas que no tienen hueco en los titulares de los diarios YOLANDA VEIGA Sábado, 20 julio 2019, 01:46

La Guardia Civil había recibido el aviso y se presentaron en el docimicilio, un piso de la localidad castellonense de Xilxes. Allí se encontraron a unos inesperados inquilinos: 400 tarántulas. Mientras eso ocurría allí, aquí la Ertzaintza detenía a un hombre de 70 años por entrar a robar a una casa en Getxo aprovechando que los dueños estaban de sobremesa en el jardín. Una ONG denunciaba que hasta 1.117 niños habían sido reclutados el año pasado para la guerra de Yemen, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, pedía cuentas al Ministerio del Interior por la «surrealista» identificación policial a los integrantes de un grupo de música que abían actuado en un pueblo de Huesca y habían cantado una copla satírica sobre la Monarquía, una docena de intelectuales firmaban un manifiesto para pedir a Pedro Sánchez que no pacten «con populistas ni con nacionalistas» y Martín Berasategui anunciaba que otorgará dos becas a estudiantes de cocina dominicanos.

Esas noticias y hasta 177 más las mandaron las agencias que nutren de información a los medios el pasado martes en el espacio de una hora, desde la 14.43 hasta las 15.43. Calculen pues las que pueden llegar a lo largo de todo el día. Ahora bien, ¿cuántas saldrán finalmente publicadas? Una minoría. De hecho de estas seis que mencionamos arriba, elegidas al azar entre las que llegaron en ese periodo de tiempo, solo tuvieron hueco finalmente en la web el hallazgo de las tarántulas y el atraco del señor en Getxo, suceso éste que también salió publicado en el periódico de papel. Una noticia de seis. Son infinidad las que se quedan fuera de los titulares, pero ¿qué cuentan las noticias estas que no se cuentan? Hacemos una selección de las más curiosas entre las ocurridas en las últimas semanas. Ninguna de ellas ha salido publicada en este diario.

Londres Ya se puede tomar una cerveza desnudo

Todo está inventado. Incluido el pub nudista. Acaban de abrir uno en Londres, el 'Coach & Horses', que dicen que es legendario. Está en el corazón del Soho y acepta clientes sin ropa. En realidad todo forma parte de una campaña reinvindicativa. Una cadena de cervecerías que posee 350 establecimientos en la capital británica quiere quedarse con el mítico pub y el dueño ha dicho que lo va a evitar a toda costa, que si hace falta hasta se desnuda. Y ha hecho extensible la invitación a sus clientes, previa autorización claro.

Japón Una babosa 'detiene' 26 trenes

Un corte eléctrico paró hasta 26 de trenes en Japón, dejando a medio camino a 12.000 pasajeros. Un caos total con una causa más que curiosa. Investigando las razones del fallo descubrireron que una babosa se había introducido en un dispositivo eléctrico cerca de las vías, generando el 'apagón'.

Inglaterra Dos físicos dan con la fórmula del crepe perfecto

Esa noche le tocó cocinar: crepes. Y no le salieron planos, sino con bultitos. Su mujer le dijo entonces que cómo físico especializado en dinámica de fluidos que era ya podría idear una fórmula para hacer crepes planitos. Y el otro recogió el guante. Se asoció con un colega de la Universidad de Canterbury y su investigación dio con la solución: la mejor técnica consiste en verter la masa en una sartén caliente e inclinarla bastante, lo que provoca que la masa a 'corra' cuesta abajo hasta el borde de la sartén. A continuación, la sartén debe rotarse de manera que obligue a la masa a extenderse a otras partes de la sartén, hasta que esté completamente cubierta. El ángulo de la sartén debe reducirse gradualmente durante el paso final hasta que la sartén quede plana sobre la cocina.

Lanzarote 'Tele-coca', un negocio familiar

Los policías vieron algo sospechoso en aquel coche parado. Y cuando echaron el alto al conductor le encontraron 13 bolsitas con cocaína, dos teléfonos móviles y 500 euros. Tirando del hilo llegaron al resto de los parientes y descubrieron que se trataba de un clan que vendía cocaína. Atendían a los 'clientes' por teléfono y les llevaban la mercancía. En el registro domiciliario, en un piso de Arecife, en Lanzarote, la Policía Nacional encontró 210 gramos de cocaína, diez teléfonos móviles, 9.931 euros en efectivo y una balanza de precisión.

Estudio En casa tenemos 16 bombillas

Nueve de cada diez bombillas que tenemos en casa son de bajo consumo. Es una de las conclusiones que arroja un estudio, que incluye también otros datos curiosos: en cada hogar hay una media de 16,2 bombillas. Aunque nos alumbramos más a mayor ingresos, ya que los ciudadanos con rentas de hasta 750 euros al mes tienen una media de 13,2 bombillas en casa, mientras que los que cobran más de 2.000 euros encienden hasta 20.

Almería 7.000 litros de gazpacho

La cifra es de récord. Preparar 7.000 litros de gazpacho. Es el reto que aceptó una cooperativa de Almería, que se propuso batir el récord Guinness. Y de fanfarronada nada, la cosa tenía un perfil solidario porque el dinero recaudado se ha destinado a la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería (ANDA) y a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Para la receta, 6.000 kilos de tomate pera maduro, 200 kilos de pepino, 200 kilos de cebolla, 300 kilos de pimiento rojo, 550 litros de aceite de oliva virgen, 1.400 litros de agua y 350 kilos de hielo. El récord de los 5.000 litros lo tiene Portugal.

Estados Unidos Rehazaron reparar un pastel para una boda de mujeres

Rachel y Laurel tenían todo preparado para la boda. Menos la tarta. Tenía que ser un problema menor, pero nada más lejos de lo que sucedió. Cuando fueron a encargar el pastel en la tienda se negaron a atenderlas. La razón, que son una pareja de chicas. Los dueños de la pastelería alegaron razones religiosas para rechazar el encargo y un juez les impuso una multa de 135.000 dólares. El asunto está recurrido pero el Supremo de Estados Unidos ha evitado pronunciarse y lo ha remitido a un tribunal de apelaciones en Oregón.

España 714 euros gastaremos en verano

El presupuesto está justo: 714 euros. Es lo que vamos a gastar de media los españoles este verano. Y eso da para una semana de vacaciones en la playa, que es el tiempo que está fuera más de la mitad de la mitad de la gente. Los viajes de 15 días o más solo los hace un 17% de la población. Agosto sigue siendo el mes rey del descanso, al ser elegido por el 39% de los trabajadores, frente al 24% que prefiere julio. El 51% viaja en coche y el 39% en avión.

Murcia Por favor, no saquen fotos a las tortugas

En Costa Rica una de las atracciones principales es ver desovar a las tortugas marinas, un espectáculo precioso. Ni fotos ni ruidos y a distancia. Son las reglas. Y las mismas para cualquiera que vea estas y otras tortugas similares en cualquier parte. Podrían encontrarlas sin buscarlas los bañistas de Murcia, que han sido instruidos sobre cómo actuar este verano en caso de ver anidando a tortugas bobas ('Caretta'): no tocarlas, no sacar fotos con flash para no deslumbrarlas ni ponerse en su campo de visión. Estas instrucciones están recogidas en folletos distribuidos en chiringuitos, bibliotecas, supermercados, centros de salud o farmacias.

Consumo Comida para llevar, seis veces al mes

Seis veces al mes hacemos huelga de brazos caídos en la cocina. Un estudio revela que los españoles tiran de 'comida para llevar' uno de cada cinco días. Se hace a la hora de la cena y, principalmente, por las pocas ganas de ponerse a los fogones. Aunque también hay usuarios de este servicio que aseguran que es por ahorrar tiempo.

Polonia 234 'holligans' multados

150 euros por 234 multados... 35.100 euros. Es la factura que les han pasado a los aficionados polacos que la liaron antes de un partido de clasificación de su selección para la Eurocopa-2020. Se enfrentaban a Macedonia del Norte y antes del partido seguidores polacos se enzarzaron entre ellos. El follón alcanzó unas dimensiones considerables, a la vista de la cantidad de sanciones que se impusieron. Y eso que ganó Polonia por 1 a 0...

Granada Las gafas para daltónicos no sirven

Se vendían como unas gafas para mejorar la visión del color en personas daltónicas. Pero no sirven para nada. Científicos de la Universidad de Granada han descartado la eficacia de estas gafas, comercializadas por una compañía norteamericana, y han concluido que las lentes con filtros que se vendían como tal no pueden resolver los problemas relacionados con la deficiencia de la visión del color.