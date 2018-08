Cuatro de cada diez mujeres que sufren violencia sexual en Euskadi son menores Protesta llevada a cabo en la recién finalizada Semana Grande donostiarra después de que una chica de 15 años denunciara a otros dos menores por haberla violado. / Arizmendi La mayoría de los agresores no llega a los 30 años y el 13% son adolescentes, según datos del Departamento vasco de Seguridad AIENDE S. JIMÉNEZ Martes, 21 agosto 2018, 01:07

Hablar de las agresiones sexuales en un contexto de fiestas se ha convertido, por desgracia, en algo inevitable. Los últimos delitos registrados en La Blanca de Vitoria y la Semana Grande donostiarra –ya hay una denuncia en la Aste Nagusia– dan cuenta de una situación que preocupa, y mucho, a las instituciones vascas. Y la peor noticia es que no son hechos aislados. Los datos que recogen tanto el Departamento vasco de Seguridad como el Ministerio del Interior revelan por un lado que el número de delitos contra la libertad sexual ha sufrido un notable aumento en los dos últimos años y por otro, que la presencia de menores tanto en el lado de las víctimas como en el de los agresores es cada vez mayor.

El último informe elaborado por Emakunde respecto al año pasado arroja uno de los datos más alarmantes: el 42% de quienes sufrieron algún tipo de violencia sexual fuera del ámbito familiar eran menores de 18 años, lo que supuso 129 casos, 51 más que un ejercicio antes. Del total de víctimas –311 según datos de la Ertzaintza–, tres de cada cuatro tenía menos de 30 años.

El mismo informe pone el foco en el perfil del agresor, donde los hombres jóvenes tienen especial presencia. Más de la mitad (52%) no han cumplido los 30 años y el 13% es menor de edad. Son datos que corresponden al año pasado, pero al analizar los siete casos denunciados durante la Semana Grande de Donostia, recién concluida, se observa la misma tendencia: cinco de las víctimas eran menores de edad. El episodio más grave, el de una chica de 15 años que fue presuntamente violada por dos chavales de 15 y 16 años.

Más denuncias desde enero

El último balance de la Ertzaintza, que recoge las infracciones penales registradas por la Policía vasca entre enero y junio de este año, tampoco invita al optimismo. Los datos muestran un aumento del número de delitos contra la libertad sexual de casi el 40% respecto al mismo periodo del año pasado en Gipuzkoa. Se han contabilizado 87, con 26 casos de agresión sexual. Un aumento que también se da en el resto de territorios vascos, con un 77% más en Álava (de 40 a 71 delitos) y un 26% más en Bizkaia (de 115 a 145). En total, la Ertzaintza ha tenido conocimiento de 303 casos.

Por su parte, el Ministerio del Interior elabora su propia estadística, en la que incluye también las denuncias recogidas por las Policías locales. De esta forma, en Euskadi se constata un aumento de casi el 30% de los delitos contra la libertad sexual, con un registro de 319 casos –39 violaciones– en el primer semestre de este año.

Con todos estos datos sobre la mesa, la preocupación de las instituciones vascas respecto al aumento de los delitos sexuales, con especial atención a los contextos de fiestas, está más que justificada. En los últimos días han sido varias las voces que se han pronunciado contra estas agresiones, incluidos los alcaldes de las tres capitales vascas. Pero también la directora del Instituto Vasco de la Mujer –Emakunde–, Izaskun Landaida, quien ha apostado por desarrollar un modelo festivo y de ocio «más constructivo» para que las fiestas reflejen también que se está «en una sociedad que va avanzando en igualdad».

Respecto al incremento de denuncias, Landaida subrayó que el hecho de que haya una «mayor concienciación» supone que «en muchos casos afloren situaciones y casos que en otros momentos permanecían ocultos». «Hay que continuar trabajando, porque el objetivo es que no se produzca ninguna agresión, pero no sólo durante el verano, sino durante los 365 días del año», incidió la directora de Emakunde. «Ni el alcohol ni la fiesta en sí misma puede ser excusa para que las relaciones entre mujeres y hombres no sean igualitarias ni respetuosas», subrayó, antes de añadir que «habría que cuestionarse el modelo festivo y de ocio» actualmente en vigor y ver «hasta qué punto se puede mejorar».