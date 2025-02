Las cuatro claves para que una pareja funcione, según la psiquiatra Marian Rojas Estapé: «Hay que trabajar en esto»

Marina León Miércoles, 19 de febrero 2025, 09:27 Comenta Compartir

No existe una ciencia exacta para que las relaciones de pareja funcionen, pero sí es cierto que, trabajando algunos aspectos junto a la persona que más quieres, se puede superar casi cualquier obstáculo. En este sentido, Marian Rojas Estapé, psiquiatra y experta en crecimiento personal y bienestar, ha hablado de tres tipos de parejas.

Por un lado, «las que funcionan solas. Nada funciona solo, pero esas que lo hacen con más facilidad», señala en primer lugar. Después están las que no funcionan en absoluto, «donde hay conflicto diario» y, por último, las que funcionan «con esfuerzo» que, según la especialista, son la mayoría.

Para que una relación tenga una base sólida, Rojas Estapé señala que deben existir dos pilares fundamentales: la atracción y la admiración. «Si de base existen estos dos pilares, es mucho más fácil que la relación funcione», asegura. A continuación, habría que trabajar cuatro aspectos:

La comunicación

La psiquiatra insiste en la importancia de saber expresar emociones, frustraciones, deseos y necesidades a la otra persona. «Cómo comunico lo que siento, mi irritabilidad, cuando estoy frustrado...», puntualiza. «La pareja que se comunica bien, desde la sinceridad, la tranquilidad y el respeto, casi seguro va a funcionar», asegura.

La sensibilidad

«Cómo me siento cada vez que la otra persona no me trata bien». Cada persona tiene un nivel diferente de sensibilidad. «Algunas tienen la sensibilidad a flor de piel y todo les afecta en un grado máximo y sufren de forma innecesaria», señala. Según la psiquiatra, es importante analizar cómo influyen las expectativas y la forma en que cada persona maneja sus emociones en la relación.

Los detalles

La experta habla de cuidar los detalles en una relación para fortalecer ese vínculo. Esos gestos de cariño, tanto en el día a día como en fechas y momentos especiales, «que nutren ese amor que uno tiene y hace que quieras estar junto a la persona que quieres».

La imaginación

«¿Cuántas veces nuestra cabeza nos juega malas pasadas?», pregunta Marian Rojas. «Seguro que no me quiere, que está con otro... nuestra cabeza nos hace pensar una realidad que no existe», dice refiriéndose a sospechas infundadas o ideas irracionales pueden convertirse en un «veneno» que destruya la relación. Por último, hace alusión a una premisa que se puede aplicar también en el amor: «El 90% de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder».

