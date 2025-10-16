El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fabio Longaron

Cuatro años de espera para la foto perfecta: hecha a 122 kilómetros de distancia

Fabio Longaron necesitó que las condiciones meteorológicas fueran idóneas para la instantánea

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:56

Comenta

Los atardeceres en el mar desprenden cierta magia. Presenciar cómo el sol desaparece engullido por el agua es hipnótico. Sin embargo, Fabio Longaron, un joven fotógrafo italiano, quería llegar más allá: inmortalizar la isla de Giraglia en Córcega bajo el sol de poniente, dejando entrever de forma diminuta el faro y la torre del enclave. Un reto al que hay que añadir que él se encontraba a 112 kilómetros de distancia, en la Toscana.

Lo logró y el resultado es impresionante. Eso sí, el artista ha tardado cuatro años. Pensó en hacerla en 2021, pero se dio cuenta de que «no tenía el equipo adecuado», afirma. Además, no encontraba el día ideal para ello. «Solo hay dos días al año en el que se produce la alineación del sol con la isla que buscaba», explica. Hasta este pasado 11 de octubre, las condiciones meteorológicas para hacer la foto «nunca habían sido las ideales».

Y es que para que la foto fuera perfecta necesitaba, primero, un cielo despejado, sin nubes en «al menos en un radio de 300-400 kilómetros». Además, tenía que haber un sol «radiante» para «maximizar» el contraste del faro y la torre de la isla. «Tenían que destacar en los pocos píxeles que ocupaban». No solo influían esos factores. El viento también debía ser lo más suave posible, para evitar «turbulencias atmosféricas» que habrían generado unos edificios «borrosos» o imposibles de ver.

Y sin embargo, para Fabio no es la más complicada de su carrera. Eso honor se la lleva una que hizo en la que se puede ver la Luna llena en la montaña italiana de Monviso, fotografiada desde Livorno. «Era una alineación que ocurre cada varios años, y se requerían condiciones aún más rigurosas que ahora», recuerda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  2. 2 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  3. 3 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  6. 6

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  7. 7

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  8. 8 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  9. 9

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  10. 10 Este es el mejor pintxo de Euskadi y Navarra de este año: se prepara en uno de los pueblos vascos con más encanto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuatro años de espera para la foto perfecta: hecha a 122 kilómetros de distancia

Cuatro años de espera para la foto perfecta: hecha a 122 kilómetros de distancia