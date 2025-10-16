Cuatro años de espera para la foto perfecta: hecha a 122 kilómetros de distancia

Bruno Vergara Jueves, 16 de octubre 2025, 19:56 | Actualizado 21:19h. Comenta Compartir

Los atardeceres en el mar desprenden cierta magia. Presenciar cómo el sol desaparece engullido por el agua es hipnótico. Sin embargo, Fabio Longaron, un joven fotógrafo italiano, quería llegar más allá: inmortalizar la isla de Giraglia en Córcega bajo el sol de poniente, dejando entrever de forma diminuta el faro y la torre del enclave. Un reto al que hay que añadir que él se encontraba a 112 kilómetros de distancia, en la Toscana.

Lo logró y el resultado es impresionante. Eso sí, el artista ha tardado cuatro años. Pensó en hacerla en 2021, pero se dio cuenta de que «no tenía el equipo adecuado», afirma. Además, no encontraba el día ideal para ello. «Solo hay dos días al año en el que se produce la alineación del sol con la isla que buscaba», explica. Hasta este pasado 11 de octubre, las condiciones meteorológicas para hacer la foto «nunca habían sido las ideales».

Y es que para que la foto fuera perfecta necesitaba, primero, un cielo despejado, sin nubes en «al menos en un radio de 300-400 kilómetros». Además, tenía que haber un sol «radiante» para «maximizar» el contraste del faro y la torre de la isla. «Tenían que destacar en los pocos píxeles que ocupaban». No solo influían esos factores. El viento también debía ser lo más suave posible, para evitar «turbulencias atmosféricas» que habrían generado unos edificios «borrosos» o imposibles de ver.

Y sin embargo, para Fabio no es la más complicada de su carrera. Eso honor se la lleva una que hizo en la que se puede ver la Luna llena en la montaña italiana de Monviso, fotografiada desde Livorno. «Era una alineación que ocurre cada varios años, y se requerían condiciones aún más rigurosas que ahora», recuerda.

