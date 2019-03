La crisis de los 40 no existe «Hoy a los 40 la gente tiene estabilidad socio económica y buen estado físico, lo que permite seguir saliendo de tapas o de fiesta, hacer rutas en bici, ir de festivales... actividades que antes se atribuían a edades más tempranas», explican los psicólogos YOLANDA VEIGA Lunes, 25 marzo 2019, 01:15

Los 40 son los nuevos 30. No es una frase consuelo. Tiene que ver con el rejuvenecimiento y el cambio de vida. A la edad en la que antes se marchaban los hijos, ahora prácticamente acaban de llegar. Y nada de cerrar la persiana al ocio nocturno, no hay más que echar un ojo a los pubs, donde los veinteañeros comparten pista y barra con gente que le dobla la edad... aunque no lo parezca. Porque no lo parecen de la misma manera que lo parecían tres o cuatro décadas atrás. Las fotos de nuestros abuelos con 40 e incluso las de nuestros padres a esa edad no tienen nada que ver con los 40 de hoy. Ni en la pinta, ni en la actitud, ni en el momento vital. Claro que en los años de nuestros abuelos a la crisis de los 40 no se le había puesto nombre. Las crisis entonces eran otras y a las existenciales no se les daba publicidad. Así que estamos ante un concepto relativamente nuevo. Y ya se ha quedado viejo.

«Hoy a los 40 la gente se supone que ya se tiene una estabilidad socio económica y un buen estado físico, lo que permite seguir saliendo de tapas o de fiesta, hacer rutas en bici, ir de festivales... actividades que antes se atribuían a edades más tempranas», explica la psicóloga Marina E. Fernández. «Antes se tenía la idea de un hombre con barrigón. Pero ahora hay una sensación de que se es joven, hay gente de 60 que está estupenda. Nos hemos enriquecido mucho a nivel de salud», confirma el psicólogo clínico y especialista en inteligencia emocional Juan Castilla.

Así que igual habría que ir pensando en incluir en el diccionario un nuevo término, el del 'cuarentañero'. Existe 'cuarentón', aunque la RAE no se mete en subjetividades y se limita a definirlo como «la persona entre 40 y 49 años». Otra cosa es lo que significa en la calle. «Suena despectivo y para el hombre, todavía, por eso del cuarentón atractivo, pero 'cuarentona'... El significado asociado a ellas es peor, la mujer siempre lo tiene más difícil en todo», reflexiona Castilla. En eso ha ganado la mujer también con el cambio social. «Hoy a los 40 algunas mujeres están siendo madres y eso es un refuerzo social grande. Quizá físicamente se está peor, la gente a esa edad ha engordado por lo general un poco, tanto los hombres como las mujeres, pero la maternidad eclipsa eso».

Añoranza del pasado e incertidumbre futura

En todo caso, sigue siendo una fecha «de revisión», como lo son casi todas las décadas. «Los números redondos siempre nos hacen replantearnos la vida que llevamos. No es solo literatura. Y en esos replanteamientos en los que miramos al pasado con añoranza y al futuro con incertidumbre puede aparecer la crisis». Que tiene que ver mucho más con nuestras expectativas que con nuestra edad, advierten los psicólogos. «Te preguntas si eres la persona que querías ser. Si las expectativas se han cubierto no hay crisis pero si no lo han hecho...». Y esas expectativas no son generales, sino muy particulares. «Si para ti el amor es tu pareja y tu gato y tienes ambos, te sentirás bien. Pero si en tu ideario de amor aparecen hijos y no los tienes puede aparecer la crisis».

En cuestión de expectativas, tantas como personas. «Hay gente que tiene trabajo, pareja y niños pero discute con su mujer o con su marido continuamente, su ocio hasta entonces era salir hasta las siete de la mañana y ya no puede hacerlo... En esos casos puede aparecer la tristeza. Todo depende del valor que cada uno le dé a cada área de su vida, porque otro en esa misma situación que ha renunciado a las salidas nocturnas y las ha sustituido por cenas en casa con los amigos puede sentirse bien porque su nueva circunstancia le proporciona más recompensas que la antigua».

- ¿Hay personas más propensas que otras a sufrir crisis?

- Las personas con vidas muy rutinarias. De casa al trabajo, la cena siempre a la misma hora, muchas responsabilidades... Esa persona es más fácil que tenga una crisis que alguien con una vida menos rutinaria y una flexibilidad mental más amplia.

Y esa rutina que nos engulle de repente se para cuando cumplimos 30, 40, 50... fechas simbólicas que funcionan «como un puente». «Crisis significa periodo de adaptación por el cambio de una etapa a otra», define Marina Fernández. Y la adaptación será mejor cuanto más se parezca nuestra vida a la deseada. «Si nuestro ocio, trabajo, amigos, salud... está equilibrado no aparecerá la crisis. Ni a esa edad ni a los 50 ni a los 60. Pero si sentimos que algo no funciona aparece la crisis. Muy asociada a la infidelidad, a ponerse ropa más juvenil, apuntarse al gimnasio... Como para sentir que todo es posible aún».

- ¿Hay edades libres de crisis?

- No pero hace poco leí en un estudio que los picos de felicidad se producen a los 16 y a los 70 años.

El nido vacío que se llena A los 40 de antes muchos matrimonios que habían sido padres con veintipocos se quedaban de repente solos en casa al independizarse los hijos. Lo que les sumía en una especie de tristeza a la que se le puso nombre: 'síndrome del nido vacío'. Otro concepto a revisar también. Porque si en 1975 las españolas tenían el primer hijo a los 25, hoy nos estrenamos a los 31, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Y una de cada tres mujeres ya lo hacen más tarde de los 35. Así que la crisis de los 40 nos pilla practicamente cambiando pañales. «Además, los chavales están en casa hasta los 30, así que nada de 'síndrome del nido vacío'».