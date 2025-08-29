El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los investigadores apunta al impacto de la pandemia de Covid como uno de los factores que ha afectado a esta percepción. EFE

¿Por qué la crisis de los 40 años llega ahora a los 20?

La «crisis de la mediana edad» podría haber desaparecido en todo el mundo debido al deterioro de la salud mental de los jóvenes

J. Arrieta

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:26

En la vida cada vez nos sentimos infelices antes. Ya no hace falta hablar de la crisis de los cuarenta, pues la insatisifacción vital que ... antes llegaba en la mediana edad, empieza a hacerse notar en la veintena. Así lo asegura un estudio publicado en la revista científica 'PLOS One' en el que se constata un cambio en los patrones de bienestar global: la conocida como 'curva de la infelicidad', el reflejo gráfico del aumento en la preocupación, el estrés y la depresión, que antes alcanzaba su pico en la mediana edad, pero ahora está desapareciendo. O, para ser exactos, tiende a hacerse perenne.

