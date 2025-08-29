¿Por qué la crisis de los 40 años llega ahora a los 20?

En la vida cada vez nos sentimos infelices antes. Ya no hace falta hablar de la crisis de los cuarenta, pues la insatisifacción vital que ... antes llegaba en la mediana edad, empieza a hacerse notar en la veintena. Así lo asegura un estudio publicado en la revista científica 'PLOS One' en el que se constata un cambio en los patrones de bienestar global: la conocida como 'curva de la infelicidad', el reflejo gráfico del aumento en la preocupación, el estrés y la depresión, que antes alcanzaba su pico en la mediana edad, pero ahora está desapareciendo. O, para ser exactos, tiende a hacerse perenne.

Según los investigadores, liderados por David Blanchflower del Dartmouth College (EE UU), este fenómeno se debe a un alarmante deterioro de la salud mental entre los jóvenes. «Nuestro artículo es el primero en mostrar que la disminución de la salud mental de los jóvenes en los últimos años significa que hoy, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, el malestar mental es más alto entre los jóvenes y disminuye con la edad», afirman los autores, subrayando un cambio drástico respecto al pasado, cuando el malestar alcanzaba su máximo en la mediana edad.

Más de 40 países

El estudio se basa en un análisis exhaustivo de datos de encuestas realizada en EE UU y el Reino Unido, aunque se completa con datos de más de 40 países de todo el mundo referidos al periodo entre 2020 y 2025, España incluida, razón por la cual sus autores consideran que sus conclusiones son aplicables a todo el mundo.

Llevados a un gráfico, los resultados muestran que el malestar ya no sigue la tradicional forma de curva, un patrón en forma de U invertido, descrito por primera vez en 2008, con la cumbre de la infelicidad en la mediana edad y con dos puntos de felicidad en los extremos, infancia y ancianidad. Ahora, la línea es una cuesta abajo,«una disminución monótona del malestar con la edad», según se dice en el estudio. A nivel global, los datos confirman que la joroba de la infelicidad parece haberse volatilizado en todo el mundo.

Las razones de la desaparición de la curva de la infelicidad no están claras. Los autores del estudio sugieren varias posibilidades, incluyendo los impactos a largo plazo de la gran recesión de 2008 en las perspectivas laborales de los jóvenes, el deterioro en los servicios de atención de salud mental por falta de recursos económicos, el impacto en la salud mental de la pandemia de Covid-19 y un mayor uso de las redes sociales. En todo caso, señalan que se necesita más investigación para determinar si alguno de estos u otros factores están en juego.Según los investigadores, «esto es un cambio enorme respecto al pasado, cuando el malestar mental alcanzaba su pico en la mediana edad. Las razones del cambio son discutidas, pero nuestra preocupación es que hoy existe una grave crisis de salud mental entre los jóvenes que necesita ser abordada», concluyen.