La crema de Mercadona que recomienda una farmacéutica: «Controla el exceso de sebo y reduce las rojeces» La especialista en dermocosmética Carmen Padilla analiza uno de los sérums más vendidos de Deliplus

La farmacéutica y especialista en dermocosmética Carmen Padilla (@mcarmenpadillaseq) ha analizado uno de los productos de skincare más virales de Mercadona. Se trata del sérum sebo-regulador de Deliplus, destinado especialmente a pieles grasas e imperfecciones.

Entre los activos más relevantes, la experta en el cuidado de la piel destaca la niacinamida. Lo que lo hace especialmente útil a este producto, que tiene un precio de 6 euros, «es que cuenta con un complejo prebiótico que favorece el equilibrio de la microbiota de la piel, formado por proteínas de levadura y extractos de hongos», cuenta Padilla. Por lo tanto, se convierte en un aliado para pieles grasas, mixtas o con problemas de sensibilidad como la rosácea.

Destaca, además, la presencia de la azeloglicina, derivado del ácido azelaico y la glicina, que multiplica la tolerancia en pieles sensibles. Lo que consigue este último compuesto es «controlar el exceso de sebo, despigmentar y unificar el tono y desinflamar mitigando rojeces».

La fórmula se completa con agentes hidratantes y calmantes como la glicerina, el pantenol y la alantoína, lo que amplía su eficacia en pieles que, además de exceso de sebo, suelen estar deshidratadas o irritadas. No obstante, aunque el producto posee «una buena combinación de activos», la especialista advierte de algunos aspectos negativos. Por un lado, «las concentraciones poco claras, probablemente insuficientes, de algunos ingredientes. Además de la presencia de ácido láctico que, aunque en baja proporción, podría llegar a irritar las pieles dañadas.

