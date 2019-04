Malasia, nueva capital basurera El negocio de la basura plástica se acomodó en Jenjarom, una pequeña ciudad no muy lejos de la capital, Kuala Lumpur ANTONIO CORBILLÓN Lunes, 29 abril 2019, 08:31

Desde mediados de los años ochenta, China aceptó ser el basurero del planeta. Hasta 2016 recibía más de siete millones de toneladas de plásticos de 50 países. Eso era la mitad de los desechos del mundo. Desde enero de 2018, el gigante amarillo cerró sus fronteras (ya solo acepta 30.000 toneladas) y obligó a los países industrializados a buscar otros escenarios donde enviarlas.

Las compañías occidentales indagaron en el Sudeste Asiático y encontraron a Malasia, que ha tomado el relevo de los chinos. En 2018 ya recibió cerca de un millón de toneladas. El negocio de la basura plástica se acomodó en Jenjarom, una pequeña ciudad no muy lejos de la capital, Kuala Lumpur. En poco tiempo, más de 40 plantas de reciclaje y quema han convertido el lugar en tóxico. Las presiones de los vecinos y activistas han llevado a las autoridades a extremar los controles y a cerrar docenas de instalaciones sin permisos. Pero la invasión plástica no se detiene. Los ambientalistas denuncian que solo se han traslado un poco más lejos en lo que parece un juego del gato y el ratón.

Australia avanza hacia el futuro

Los ecologistas no dejan de insistir en que el mejor residuo es el que no se fabrica. Aunque la industria mundial aún no está preparada, ni de lejos, para el 'residuo cero'. Pero, mientras muchos países solo buscan dónde echar sus restos, otros como la ciudad australiana de Adelaida ha buscado nuevas fórmulas. Esta urbe ha pasado de venderlo todo a China a reciclar en casa el 80% de sus plásticos. El resto acaba en la India.

