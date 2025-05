Los consejos del psicólogo Álvaro Bilbao sobre cómo actuar cuando los niños contestan mal: «Esto es lo que yo hago»

Marina León Domingo, 4 de mayo 2025, 09:34 Comenta Compartir

El neuropsicólogo y autor del bestseller 'El cerebro del niño explicado a los padres', Álvaro Bilbao, ha hablado en una de sus últimas publicaciones sobre cuál es la mejor manera de reaccionar cuando los pequeños de la casa sueltan una mala contestación.

«Esto es lo que hago cuando algún niño contesta mal: nada», asegura el psicoterapeuta, doctor en psicología y formador en disciplina positiva. «Dejo pasar al menos cinco segundos desde que escucho la mala contestación o el insulto», añade y cuenta que existen «tres buenas razones para ello».

En primer lugar, «cuando un niño da una mala contestación suele ser porque esperaba hacer una cosa y no se lo estás permitiendo. Ese cortocircuito en su sistema de expectativas hace que se sienta frustrado», apunta. «La mala contestación busca una reacción en ti que le de otra dosis de dopamina, satisfaciendo así su necesidad de controlar la situación. No les enseñes que hacer sentir mal a los demás es una forma válida de reducir su frustración», explica en su perfil de Instagram donde acumula 2,3 millones de seguidores.

«Esos cinco segundos me dan el tiempo suficiente para desactivar mi respuesta emocional. Esto es importante porque no quiero hacer daño al niño y no le voy a enseñar a ganar autocontrol perdiendo los papeles», comenta el experto. Por último, subraya que no se trata de «un partido de tenis», por lo que «no tengo que responder a todos los comentarios de los niños con los que trabajo o de mis hijos cuando se frustran, no quieren cepillarse los dientes o hacer una tarea. Hay veces que es mejor no devolver la pelota», concluye.

