Los consejos de dos mecánicos para evitar estafas con el kilometraje de los coches de segunda mano

Paco y Trini, propietarios del desguace Motocoche (@desguacemotocoche) publican contenido en sus redes con la intención de ayudar a todos aquellos interesados en el mundo del motor. Así, en una de sus últimas publicaciones quieren «quitar el miedo» a quienes tienen pensado adquirir un vehículo.

«¿Os da miedo que os engañen con los kilómetros cuando os compráis un coche de segunda mano?», preguntan y a continuación ofrecen una serie de consejos útiles. Para ello, utilizan como ejemplo uno de los coches de su taller: un BMW X1 del año 2010. Según explican, tiene 68.000 kilómetros reales y ha pasado por las manos de un único propietario.

«Te voy a enseñar que no te engaño», indica Paco, simulando que es el vendedor y Trini su clienta. «Pero a mí me han dicho que se pueden quitar kilómetros», duda ella. «Te lo voy a mostrar en la máquina de diagnosis, que ahí no hay fallo», explica. En la pantalla aparecen el bastidor del coche y los kilómetros, que son los mismos que marca el cuadro en el interior del vehículo.

Si con esto el comprador no se ha quedado tranquilo, «podemos ver el desgaste general del coche», indican los mecánicos. En este caso, «el volante nuevo, el pomo de las marchas con escasos signos de uso... y muy importante los pedales que, como ves, no tienen nada de desgaste», puntualizan. Por último, opinan que, aunque hay que comprobar cada detalle del vehículo, «cuando vais a comprar un coche no podéis ir siempre preocupados, porque hay muchas formas de analizarlo y descubrir los fallos», concluyen.