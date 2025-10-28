El consejo del pediatra Carlos González a los padres que reciben críticas de los abuelos sobre la crianza de sus hijos El experto habla en su podcast sobre cómo actuar ante comentarios que provocan malestar en los progenitores

Silvia Osorio Martes, 28 de octubre 2025, 13:25

Los abuelos juegan un papel fundamental en la crianza de los niños. Sin embargo, los padres, en ocasiones, tienen que lidiar con comentarios que provocan cierto malestar. Que si dale de comer esto o lo otro, que si no le des pecho a demanda... El pediatra Carlos González ha abordado esta problemática cotidiana en la relación entre padres y abuelos en su podcast 'Criando sin miedo' y ha afirmado que «no se puede pretender que los abuelos hagan todo como tú quieras».

La forma de cuidar de padres y abuelos pueden ser distintas. Se trata de distintas generaciones que han vivido épocas diferentes y no entienden la vida exactamente igual. El conocido especialista y divulgador reflexiona sobre este asunto en uno de los vídeos más recientes. «Si quieres que a tus hijos les críen, eduquen y alimenten exactamente como piensas que hay que hacerlo, edúcalos tu», dice de forma tajante.

El experto advierte, en primer lugar, que «hay que acostumbrarse a que, igual que tus hijos no te obedecen en todo, los abuelos tampoco». «Si tu contratas a una niñera y le dices que tiene que hacer esto y que no hay que hacer lo otro. Ni siquiera contratando a una persona puedes conseguir obediencia absoluta. Luego cuando te vas no sabes lo que habrá pasado y le habrás pagado el dinero acordado. Los abuelos lo están haciendo gratis», recuerda a la vez que considera que «si el precio a pagar para disfrutar con tus abuelos es perder un diente, vale la pena pagarlo».

González describe situaciones que se dan entre padres y abuelos y lo tiene claro: «Primero, tienes que pensar que a algunas suegras se les puede regalar un libro y a veces cambian de opinión. Si la cuestión es que tu suegra solo viene algún día a la semana y el resto no, no te pelees, di que sí a todo. Pero si está todo el día en casa porque te hace la comida, te pasa el polvo y encima cuida a tus hijos o renuncias a esa ayuda o tienes que soportar pacientemente los consejos», lanza.

«Un problema»

En entrevistas anteriores, el especialista también ha tratado la labor de los abuelos con los nietos. Según su visión, lo de que el abuelo ejerza de padre «no es normal» y «es un problema». Según explica, nuestros mayores pasan «cada día 8, 9 o más horas» cuidando de los hijos de sus hijos.

E incluso denuncia que algunos «tienen que levantarse a las 6 horas de la mañana para ir a donde viven los nietos para cuidarlos». Este perfil de abuelos se ocupan tambiñen de «hacer la compra y dejar preparada la comida de sus hijos y sus nietos», denuncia. El día no acaba ahí para los abuelos, que también tienen que recoger a sus nietos del colegio y «tenerlos entretenidos hasta que los padres llegan a casa, a lo mejor a las 19 horas o más tarde».