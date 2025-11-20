El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El consejo de un mecánico para los conductores en días de lluvia: «Te puede salvar la vida»

El experto en automoción recuerda la importancia de extremar la precaución cuando llega el mal tiempo

Marina León

Marina León

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

Los días de lluvia hay que extremar la precaución al volante. En cuanto empiezan a caer las primeras gotas, se reduce la visibilidad, el asfalto resbala y los neumáticos pierden agarre. Debido a que el riesgo de accidente se dispara en las jornadas marcadas por el mal tiempo, el mecánico Juan José Ebenezer ha querido ofrecer algunos consejos útiles a los conductores ahora que llega el invierno.

«Abusa del freno cuando llueva. Te puede salvar la vida», apunta el experto. «En una frenada suave no lo vas a notar, pero cuando está lloviendo, los discos y las pastillas absorben humedad», explica el profesional de la automoción. «Cuando tú tienes que realizar una frenada de emergencia, tienes que tener el freno a una cierta temperatura para aprovechar las prestaciones correspondientes al máximo» puntualiza Ebenezer.

Para ello, «lo que tienes que hacer es simple», asegura. «Conforme vas conduciendo de forma normal, alarga un poco más la frenada y frena a veces aunque no lo necesites para conseguir que esos frenos liberen esa humedad y además adquieran esa temperatura necesaria para que te den el rendimiento óptimo», comenta. Para aquellos que temen que los frenos se sobrecalienten, el experto y dueño de un taller comenta que «con la lluvia y el frío eso no va a pasar».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  3. 3 El temporal se recrudece en la noche de este jueves con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  6. 6

    La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
  7. 7 El PP denuncia que la deuda de un bar municipal de la playa de Ereaga supera los 587.000 euros
  8. 8

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  9. 9

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  10. 10

    El mal beber de los políticos españoles: bares y puticlubs para celebrar una mordida, dejar pasar una dana o digerir una moción de censura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El consejo de un mecánico para los conductores en días de lluvia: «Te puede salvar la vida»

El consejo de un mecánico para los conductores en días de lluvia: «Te puede salvar la vida»