El consejo de un mecánico para los conductores en días de lluvia: «Te puede salvar la vida» El experto en automoción recuerda la importancia de extremar la precaución cuando llega el mal tiempo

Marina León Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:25 | Actualizado 20:32h.

Los días de lluvia hay que extremar la precaución al volante. En cuanto empiezan a caer las primeras gotas, se reduce la visibilidad, el asfalto resbala y los neumáticos pierden agarre. Debido a que el riesgo de accidente se dispara en las jornadas marcadas por el mal tiempo, el mecánico Juan José Ebenezer ha querido ofrecer algunos consejos útiles a los conductores ahora que llega el invierno.

«Abusa del freno cuando llueva. Te puede salvar la vida», apunta el experto. «En una frenada suave no lo vas a notar, pero cuando está lloviendo, los discos y las pastillas absorben humedad», explica el profesional de la automoción. «Cuando tú tienes que realizar una frenada de emergencia, tienes que tener el freno a una cierta temperatura para aprovechar las prestaciones correspondientes al máximo» puntualiza Ebenezer.

Para ello, «lo que tienes que hacer es simple», asegura. «Conforme vas conduciendo de forma normal, alarga un poco más la frenada y frena a veces aunque no lo necesites para conseguir que esos frenos liberen esa humedad y además adquieran esa temperatura necesaria para que te den el rendimiento óptimo», comenta. Para aquellos que temen que los frenos se sobrecalienten, el experto y dueño de un taller comenta que «con la lluvia y el frío eso no va a pasar».

