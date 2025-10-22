El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Antonio Sanz, durante la rueda de prensa en la que ayer dio las expliciones por la caída del sistema.

El consejero andaluz de Salud acusa a las víctimas del cribado de crear una «alarma social bestial»

Sanz carga de nuevo contra la asociación Amama por denunciar «sin pruebas» que se estaban manipulando y borrando historiales

Julia Fernández

Julia Fernández

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:52

Comenta

El nuevo consejero de Salud de Andalucía ha cargado hoy contra las víctimas del cribado de cáncer de mama, a las que ha acusado de ... crear una «alarma social bestial». Antonio Sanz se ha defendido así de la denuncia que 24 horas antes había hecho la asociación que reúne a las afectadas y a sus familias, Amama. En un escrito, la asociación solicitaba a la Fiscalía que investigara la supuesta desaparición de historiales médicos de los sistemas de información y gestión que usa el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

