La consejera vasca de Justicia lamenta que los fallos en las pulseras telemáticas generen que las víctimas «se sientan inseguras»

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, ha lamentado este lunes que los fallos en las pulseras telemáticas ... para maltratadores pueda generar una sensación de «desprotección» en las víctimas. Aunque fuentes de su departamento apuntan que la competencia de estos dispositivos es del área de Seguridad o del Ministerio de Igualdad, San José ha expresado su preocupación porque las mujeres «se sientan inseguras».

En este sentido, la consejera ha remarcado que «ha habido mucha desinformación sobre el tema» y ha opinado que «todos estos hechos repercuten en esa ansiedad que tienen cuando no se sienten protegidas o seguras» en relación a las víctimas. San José ha hecho estas declaraciones durante la visita al Centro de Control de videovigilancia de los palacios de Justicia de Euskadi.

Según los datos aportados por el Departamento de Seguridad a este periódico, en Euskadi hay actualmente 162 personas cubiertas por este sistema. En España son más de 4.500 hombres los que portan una en la actualidad. La herramienta de control telemático depende del Ministerio de Igualdad dentro de su programa Cometa. Un cambio de empresa que gestiona las pulseras provocó fallos en la migración de datos, que impidieron a los juzgados conocer la ubicación de maltratadores que hubieran podido quebrantar la orden de alejamiento antes del cambio de compañía, lo que provocó el sobreseimiento temporal de casos y fallos absolutorios.

La polémica a nivel nacional han aflorado ahora por el aviso de la Fiscalía General del Estado ante casos de sobreseimiento y absolución, pero en Euskadi ya se conocían desde hace más de un año por la alerta que lanzaron no sólo fiscales sino también jueces y la Ertzaintza. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró hace unos días que «en ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con sus agresores» y que el número de afectados por los errores «fue mínimo». Redondo acudirá esta semana al Congreso para dar explicaciones por la polémica.