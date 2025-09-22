El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una pulsera telemática antimaltrato. E. C..

La consejera vasca de Justicia lamenta que los fallos en las pulseras telemáticas generen que las víctimas «se sientan inseguras»

Fuentes del departamento liderado por María Jesús San José recuerdan que los dispositivos son competencia del área de Seguridad y del Ministerio de Igualdad

Alba Peláez

Alba Peláez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:08

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, ha lamentado este lunes que los fallos en las pulseras telemáticas ... para maltratadores pueda generar una sensación de «desprotección» en las víctimas. Aunque fuentes de su departamento apuntan que la competencia de estos dispositivos es del área de Seguridad o del Ministerio de Igualdad, San José ha expresado su preocupación porque las mujeres «se sientan inseguras».

