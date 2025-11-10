El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.

La Conferencia Episcopal reconoce con dolor «la verosimilitud» de la acusación al obispo de Cádiz

Luis Argüello ha asegurado que la Iglesia quiere «conocer la verdad» y ha pedido colaboración a la Diócesis implicada

N. Fernández | José Guerrero

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:25

Comenta

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, reconoce con «dolor» que el hecho de que el Vaticano haya abierto una investigación sobre el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, «concede una verosimilitud a la acusación» de abusos sexuales a un menor que se formula contra él, pero al mismo tiempo ha pedido respetar la presunción de inocencia.

En declaraciones a los medios de comunicación en Las Palmas de Gran Canaria, Argüello ha asegurado que la Iglesia quiere «conocer la verdad» y ha pedido colaboración a la Diócesis implicada, a la vez que ha declarado que «no corresponde» a la Conferencia Episcopal Española apartar temporalmente a Zornoza, sino a la Santa Sede.

Argüello ha reaccionado así a la información publicada este lunes por el diario El País, que asegura que el Vaticano ha abierto una investigación a Zornoza por presuntos abusos sexuales continuados a un menor entre 1994 y principios de los años 2000, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis de Getafe (Madrid).

«La valoración personal que yo hago siempre es de dolor ante un acontecimiento así. El hecho de que la Santa Sede haya iniciado la investigación es que concede una verosimilitud a la acusación«, ha señalado el representante de los obispos, antes de inaugurar unas jornadas del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, en el campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

«Queremos conocer la verdad, de ahí nuestro deseo de colaboración de la Diócesis implicada. La Conferencia Episcopal no lo está, pero siempre podemos colaborar para el conocimiento de la verdad, la reparación de la víctima si se confirma que ha sido objeto de unos abusos, y el acompañamiento a las personas afectadas«, ha abundado.

El presidente de la Confederación Episcopal ha subrayado que la presunción de inocencia constituye la base del sistema jurídico, civil y social y ha asegurado que, por ello, se mueven entre el dolor que «producen los indicios de verosimilitud de la denuncia y el dolor de una presunción de inocencia que pueda verse mal parada cuando se abre un proceso».

Te puede interesar

