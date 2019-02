Los conductores vascos perdieron más de 150.000 puntos el año pasado

«A nadie le quitan el carné por desconocer la norma»

Actualmente en Euskadi existen 14 autoescuelas que ofrecen la posibilidad de realizar los cursos de recuperación. En breve, si nada cambia, serán 17. En cada capital hay al menos una, dato que se incrementará con otra más. En Vitoria la única que presta este servicio hasta el momento es Autoescuela Claxon, en la que en 2018 se impartieron una veintena de cursos. «Raro es el mes en el que no haya al menos dos», declara su director, Óscar Salazar. En cada clase suelen juntarse unos 15 alumnos. «El porcentaje de hombres respecto a mujeres es muy elevado y en cuanto a la edad, no suelen ser personas jóvenes. Vienen bastantes que están acostumbrados a ciertos hábitos y no consiguen cambiarlos, no solo son personas a las que les han multado muchas veces por ir bebidos o a demasiada velocidad», explica, aunque reconoce que este último aspecto es uno de los que más itinerarios marca en sus exámenes. «Dependiendo del tipo de multas que hayan tenido, los que deben enfrentarse a una prueba escrita tienen que contestar a unas determinadas preguntas». Cuestiones que, aunque tengan que ser recordadas, no pillan a ningún infractor por sorpresa. «Nadie pierde puntos por desconocimiento de la norma», asegura Salazar. Hay algunos reincidentes, a los que se les ha retirado el carné varias veces.