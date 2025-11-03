Condenan a 20 años de cárcel a una mujer que abandonó a su bebé en un contenedor de basura El tribunal absuelve al amigo que la ayudó por tener una discapacidad intelectual

Bruno Vergara Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:31 | Actualizado 13:39h. Comenta Compartir

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 20 años de cárcel a una mujer por un delito de asesinato en grado de tentativa por abandonar a su bebé recién nacida en un contenedor de basura en Los Palacios, en Sevilla. La Sala ha absuelto a un amigo de la acusada, que le ayudó a depositar a la pequeña en dicho container y al que exime de responsabilidad por su discapacidad intelectual.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2023. La mujer y su hija de seis años residían en una vivienda con sus padres de acogida, «a los que había ocultado su estado de gestación». Un día la acusada comenzó a sentir contracciones propias del parto y se fue al baño de la casa donde dio a luz a una niña. Le cortó el cordón umbilical y decidió, «dada la ocultación de su embarazo, deshacerse del bebé».

Para ello, «y con el fin de acabar con la vida de la recién nacida», la mujer utilizó dos bolsas de plástico en las que introdujo al bebé, «siendo auxiliada» por el acusado. Un hombre que tiene reconocido un grado de minusvalía del 67 por ciento. «Tiene una grave limitación de sus facultades, hasta tal punto que no era consciente ni tenía capacidad para comprender la gravedad de los hechos». El hombre «se limitó a obedecer la orden» de la acusada, «que le entregó a la niña con el encargo de depositarla en los contenedores ubicados a escasos cien metros de la vivienda».

Gracias a los vecinos

El acusado «introdujo la bolsa con la recién nacida en el fondo de uno de los contenedores y regresó al domicilio» de la mujer, «en el que ésta había permanecido limpiando los restos del alumbramiento con el fin de eliminar cualquier indicio del parto». Cominó a su amigo a «no contar nada».

La menor fue hallada en los contenedores por unos vecinos que la trasladaron a un centro médico. Los magistrados consideran que la bebé «ha logrado sobrevivir gracias a la rápida asistencia de los vecinos y del personal médico». La acusada fue detenida finalmente día 9 de enero de 2024. Ha permanecido en prisión provisional por estos hechos desde el día siguiente.

A juicio de los magistrados, la investigada «era consciente de las escasas posibilidades de supervivencia de la menor, habida cuenta de las condiciones climatológicas existentes (mes de diciembre), así como de las características del lugar, pues el sitio donde iba a ser abandonada la niña era un lugar poco transitado». También consideran probado que, en el momento de los hechos, era consumidora de sustancias tóxicas que limitaban sus facultades de entender y querer.

En la sentencia se le impone, además de los 20 años de cárcel, la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 200 metros de la menor y de las personas a cuyo cargo se encuentra por un plazo temporal de 24 años. Asimismo, y en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la víctima con 45.000 euros.

Temas

Sevilla

Audiencias