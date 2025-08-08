Un concursante de 'Pasapalabra' firma un «momento histórico» y sorprende a Roberto Leal Manu sorprendió a público y presentador al identificar en apenas cinco segundos el tema 'Live is Life' de Opus, algo poco habitual para el madrileño

Aitor Echevarría Viernes, 8 de agosto 2025, 08:53 | Actualizado 09:11h.

El duelo entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez en 'Pasapalabra' está alcanzando niveles de leyenda televisiva. Ambos acumulan cientos de programas a sus espaldas (312 y 182, respectivamente) y cada tarde mantienen en vilo a la audiencia, acercándose cada vez más al bote millonario, que este jueves 7 de agosto alcanzó los 1.660.000 euros. Si la racha continúa, en cuestión de días podría superar los 2,27 millones que Rafa Castaño se llevó en 2023, batiendo así un récord histórico del concurso.

Pero esta vez no fue el 'Rosco' el que acaparó los titulares, sino la prueba musical de 'La Pista'. Pese a su veteranía, ni Manu ni Rosa suelen destacar especialmente en este reto. Sin embargo, la última entrega cambió el guion por completo. La canción pertenecía a 1984 y Rosa, más rápida con el pulsador, se lanzó... pero no logró acertar.

El rebote fue para Manu, que ya mostraba un gesto de confianza antes de escuchar la pista entera, y no defraudó. Con apenas cinco segundos, respondió en tono melódico: 'Live is Life', del grupo austríaco Opus.

23 aciertos en el 'Rosco'

El presentador, Roberto Leal, no pudo contener la emoción: «Es un momento histórico, Manu ha sacado la canción a la primera. Esto se pondrá en las universidades. ¡Increíble!», lanzó el comunicador andaluz.

La hazaña no solo le valió el aplauso del público, sino que también le dio ventaja psicológica para afrontar el 'Rosco', en el que terminó imponiéndose con 23 aciertos, aprovechando un fallo prematuro de Rosa.

