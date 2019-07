Concienciar sobre el abandono de residuos también en verano Unas botellas de agua tiradas en un río. / Libera El proyecto Libera crea una nueva campaña, 'No abandones más plástico', para sensibilizar a la población ALMUDENA SANTOS Madrid Lunes, 1 julio 2019, 14:14

El proyecto Libera ha lanzado una nueva campaña para concienciar sobre los efectos del plástico abandonado. La iniciativa, creada por SEO/Bird con Ecoembes, recalca en este proyecto que «los plásticos que abandonas en las playas pueden acabar en cualquier lugar de la naturaleza». «El problema ambiental del plástico es precisamente su virtud industrial. Es un producto abundante y muy resistente. El primer paso para acabar con el problema es ser conscientes de que un plástico abandonado en un entorno natural no solo lo está ensuciando, sino que lo está contaminando», señala Miguel Muñoz, coordinador del proyecto Libera de SEO/BirdLife.

Esta campaña se basa al informe que esta iniciativa presentó el pasado marzo, 'El impacto del abandono de plástico en la naturaleza'. En esta investigación, la Organización para la Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (Cisro, en sus siglas en inglés) deja ver que la mayor parte de las aves marinas tienen plástico en sus intestinos y que en 2050, prevé que la cifra ascenderá al 99%. El informe también muestra el alto número de plásticos que se encuentran en zonas agrícolas y ganaderas.

Sin embargo, este problema no solo afecta a la fauna. El impacto de los plásticos en la salud humana también está por determinar. Ya hay estudios que avalan la presencia de microplásticos en el cuerpo humano y buscan concretar cómo afectará su consumo continuado al organismo humano.

Libera busca concienciar y sensibilizar a la sociedad desde la educación. La primera solución que proponen es la prevención, atendiendo a la responsabilidad individual de no abandonar residuos, consumir de forma responsable, reducir, reutilizar y reciclar. «Lo más importante es incidir en la educación. Es necesario, en primer lugar, fomentar un consumo responsable e impulsar el modelo de economía circular. El objetivo es alcanzar el vertido cero. Porque no hay mejor residuo que el que no se genera», asegura Sara Güemes, coordinadora del proyecto Libera de Ecoembes.

Libera establece un plan de tres dimensiones para reducir la cantidad de plástico abandonado. Primero, conocimiento, sobre las cantidades, tipología y origen de los residuos. Segundo, prevención, a través de campañas de sensibilización y educación. Tercero, participación, necesita la movilización ciudadana.