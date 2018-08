Concejales de Vigo alertaron del mal estado del muelle seis días antes del derrumbe Así ha quedado el muelle de madera. / EFE El Ayuntamiento y el Puerto se culpan el uno al otro del fallo estructural que causó el siniestro, saldado con 332 heridos IZASKUN ERRAZTI Martes, 14 agosto 2018, 01:05

«Esta es semana de #OMarisquiño pero el lugar donde se celebra no está en condiciones. Maderas rotas, puntas al aire... el Paseo de las Avenidas presenta una situación peligrosa. Esperemos por el bien de todos que no pase nada durante ni después del evento». Así se expresaba el pasado 7 de agosto en un tuit la presidenta del PP de Vigo y portavoz del grupo municipal, Elena Muñoz Fonteriz. Seis días después sus temores se cumplieron. No sólo los suyos. También los de numerosos vecinos, que llevaban meses advirtiendo del mal estado del muelle, que en la madrugada de ayer se vino abajo, dejando 332 heridos. Siete de ellos continúan hospitalizados tras el desplome que, según los primeros indicios, pudo deberse a un fallo estructural en la plataforma -al mal estado del hormigón sobre el que se asentaba la madera-, algo que en este tipo de material no suele ser frecuente.

Las causas del siniestro, ocurrido durante el festival de deporte y cultura urbana O Marisquiño, que cada año atrae a miles de jóvenes a la ciudad, serán investigadas por Puertos del Estado, según anunció ayer el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista Abel Caballero. «No se puede ocultar nada. Los heridos necesitan explicaciones y hay que dárselas», advirtió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien recordó que ya hay unas diligencias abiertas en el juzgado de guardia. «Ha sido un disparate de siniestro. Estamos abochornados», lamentó ayer el jefe del Ejecutivo gallego tras visitar a los ingresados en el hospital Álvaro Cunqueiro.

El dirigente del PP instó al Ayuntamiento y a la Autoridad Portuaria a «ir dando información con claridad y sin ningún tipo de tapujo» sobre lo ocurrido en la pasarela de madera. Y no es para menos, porque la polémica ya está servida. Se busca al responsable de la falta de mantenimiento de la estructura, pero parece que ninguna de las instituciones implicadas está dispuesta a reconocerlo como tal. La cuestión, según criticaron ayer los diputados de En Marea en el Congreso y en el Parlamento gallego, viene de lejos. «Deberían haber arreglado esta cuestión antes y no llevar 20 años de enfrentamiento», lamentaron.

El alcalde de Vigo esquivó la responsabilidad municipal, que limita a la recepción del plan de seguridad del festival. Pero un convenio de 1992 y la Ley 10/2017 de 27 de diciembre de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia le quitan la razón: su administración era la competente tanto para el mantenimiento como en la inspección de la estructura.

25 años sin mantenimiento

El muelle hundido se construyó a finales de los 90 dentro del programa 'Abrir Vigo al Mar', en el que participaron la Xunta, el Ayuntamiento, la Zona Franca y el Puerto. El artículo sexto del convenio que todas las partes rubricaron en noviembre de 1992 recoge que el Consistorio «se compromete durante cincuenta años al mantenimiento (...), bien con sus propios medios, bien con la oportuna contratación de bienes y servicios», aunque los terrenos sean de titularidad portuaria. Pero desde que la obra se recepcionó en 1997 ninguna corporación municipal acometió obras para preservar el muelle, ni durante los dos mandatos del PP -1995-1999 y 2003-2007-, ni del BNG -1999-2003-, ni del PSOE, que ostenta la alcaldía desde 2007.

Para Abel Caballero, el siniestro se produjo por «un colapso estructural» de la plataforma de hormigón. «Hay un fallo estructural entero, no es el paseo de maderas», subrayó el regidor en referencia al convenio que desde hace décadas coordina la gestión del área entre el Puerto, la Zona Franca y el Ayuntamiento de Vigo. Sin embargo, dicho acuerdo no distingue entre maderas u hormigón, y atribuye a la administración local el mantenimiento integral del muelle.

La Autoridad Portuaria de Vigo, que insiste en que la autorización y la vigilancia de un evento como O Marisquiño corresponde al Consistorio, contratará, una vez que la Policía Judicial concluya su trabajo y levante el acceso a la zona, un servicio de peritaje «independiente» para conocer el estado en qué estado se encuentra la plataforma y las posibles causas del accidente. Porque al margen del fallo estructural se baraja otra hipótesis: si se sobrepasó el aforo de 5.000 personas autorizado para el festival. La organización del evento aseguró que no se superaron las 4.500. «El domingo es el día más flojo de afluencia para nosotros», indicó Carlos Domínguez, uno de los responsables. Los conciertos programados «cumplían las condiciones de seguridad» requeridas por la legislación vigente, afirmó el promotor, quien se puso «a disposición de las autoridades» para lo que puedan necesitar. «En nuestra larga experiencia sabemos muy bien cómo tenemos que hacer las cosas», señaló Domínguez, quien precisó que fue la Autoridad Portuaria de Vigo la que autorizó el festival. «Nosotros tenemos un permiso para la celebración del evento con las diferentes actividades. Es la Administración competente la que debe garantizar que se puede hacer», zanjó.