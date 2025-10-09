Conceden la pensión de viudedad a un hombre que no pudo casarse por el Covid El varón convivió 20 años con su pareja de forma ininterrumpida

Bruno Vergara Jueves, 9 de octubre 2025, 19:08 | Actualizado 19:24h.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha concedido la pensión de viudedad a un hombre, miembro de una pareja de hecho no inscrita como tal, que no pudo contraer matrimonio a causa de la declaración del estado de alarma por el Covid. La mujer falleció tiempo después.

El solicitante de la pensión había convivido con su pareja durante más de 20 años de forma ininterrumpida. La sala señala que, aunque no estaban registrados oficialmente como pareja de hecho, ambos habían decidido casarse y habían iniciado los trámites legales. El 11 de marzo de 2020 el Registro Civil Único de Madrid autorizó el matrimonio, pero la boda tuvo que ser cancelada debido al confinamiento decretado el 14 de marzo. Además, la pareja no pudo retomar el proceso debido a que la mujer enfermó y falleció el 30 de mayo de ese año.

La sentencia considera que debe llevarse a cabo una «interpretación tuitiva, flexible y finalista» de las normas de Seguridad Social, acorde con la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada.

El Supremo ha tenido en cuenta para otorgar la pensión de viudedad la duración de la convivencia, que se había iniciado unos veinte años antes de la muerte de la mujer y continuado hasta la fecha del fallecimiento de manera ininterrumpida. Además, también se tiene en cuenta que los dos «habían sido oídos separada y reservadamente» por el encargado del Registro Civil Único de Madrid.

Asimismo, valora que el matrimonio finalmente no llegó a celebrarse, «pero no por falta de voluntad de los contrayentes, que ya habían obtenido previamente la autorización del Registro, sino más bien por una circunstancia de fuerza mayor: el estado de alarma y sus consecuencias, especialmente el confinamiento en España por motivo del covid».