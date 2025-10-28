El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jesús Andrade

Las comunidades en las que Mercadona cerrará el próximo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos

La compañía valenciana seguirá una política diferente en función del territorio

S. O.

Martes, 28 de octubre 2025, 09:32

Mercadona ha anunciado los horarios de sus supermercados para el próximo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, así como los establecimientos que no abrirán. A pesar de ser festivo, la cadena valenciana levantará la persiana en casi toda España, salvo en Euskadi, Galicia, Navarra y en algunas zonas de la provincia de Huesca.

La empresa presidida por Juan Roig ha explicado que estos cierres se deben a la normativa regional o a la política interna de la empresa. Según ha comunicado Mercadona, en el resto del país sus tiendas estarán operativas en horario parcial: desde las 9.00 hasta las 15.00 horas.

Por tanto, las compras se deberán realizar por la mañana, ya que por la tarde se dará descanso al personal. No obstante, puede haber cambios. La compañía recomienda utilizar el buscador de supermercados disponible en su web para consultar los horarios específicos de cada tienda.

17 tiendas en Euskadi

Mercadona abrió su primera tienda en Bizkaia el 22 de octubre de 2015 en el centro comercial Megapark de Barakaldo. Desde entonces ha invertido más de 101 millones de euros en la apertura de 17 establecimientos. Su plantilla en el territorio asciende a 1.178 trabajadores, todos con contrato indefinido según datos de la empresa. En este tiempo, especifican, cerca de 125 empleados han adquirido puestos de responsabilidad.

La expansión de la cadena ha sido progresiva y se concentra principalmente en áreas urbanas y metropolitanas. Tras la apertura en Barakaldo, la empresa se ha extendido a municipios como Bilbao, Getxo, Basauri, Durango, Galdakao o Leioa, reforzando su presencia en zonas de gran densidad de población. En conjunto, Bizkaia es el territorio con mayor número de tiendas de la firma en Euskadi.

