Comunicado urgente del rey Guillermo tras su ausencia en el funeral del papa Francisco: «Este día tiene dos caras»

Marina León Sábado, 26 de abril 2025, 13:55 | Actualizado 14:01h. Comenta Compartir

El último adiós al Papa Francisco se ha celebrado esta mañana en la basílica de San Pedro, en el Vaticano. Después, el féretro ha sido trasladado por las calles de Roma hasta la basílica de Santa María la Mayor, lugar que el pontífice eligió para su entierro. La ceremonia ha contado con la presencia de la mayor parte de los líderes mundiales. También han asistido numerosos reyes como Felipe VI y Letizia. Una de las ausencias más destacadas ha sido la de los monarcas Guillermo y Máxima de Países Bajos, que han querido lanzar un comunicado para explicar los motivos de su falta.

El funeral del Papa ha coincidido con el Día del Rey, una de las fechas más especiales en el país y que se celebra en la ciudad de Doetinchem, ubicada en la provincia de Güeldres. «Soy consciente de que este día tiene dos caras. Esta mañana ha sido enterrado el Papa Francisco. Nos vimos varias veces y lo recordamos con cariño», asegura el monarca neerlandés, que cumple 58 años este domingo.

Según explica, el Papa era «un hombre que abrazaba a todos desde su fe. Fue una fuente de inspiración para muchos católicos, y también para muchos no católicos. Logró conectar con la esencia misma de la vida: el amor, la humanidad y el cuidado mutuo», añade. «Esto cobra mayor importancia en estos tiempos de tensión e incertidumbre en el mundo que nos rodea. La libertad, la igualdad y la seguridad jurídica no son evidentes. No pueden existir sin el compromiso activo de cada uno de nosotros. En el Día del Rey, un día festivo de conexión, somos aún más conscientes de ello«, apunta.

Para celebrar este día, Guillermo ha estado acompañado por su mujer y sus hijas, Amalia y Alexia, a excepción de la princesa Ariane, la pequeña de la familia, que acaba de cumplir 18 años y se encuentra en la recta final de sus últimos exámenes de segundo de bachillerato internacional en el United World College Adriatic de Trieste.