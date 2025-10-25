Compañero de cárcel de Carcaño y Tony King, amigo de Bretón... así es 'Ximo', el asesino en serie que vive en Euskadi

La Ertzaintza ha extremado la vigilancia sobre Joaquín Ferrándiz Ventura, 'Ximo', conocido como 'el asesino del círculo', calificado en su día como un psicópata integrado ... y del que se está grabando una serie de true crime para la plataforma Netflix. Durante su larga estancia en prisión, donde permaneció 25 años encerrado, 'Ximo' se caracterizó por un comportamiento «estable y colaborativo». Llegó a compartir patio con los criminales más sanguinarios y mediáticos de los últimos años, como Miguel Carcaño, Tony King, y entabló una estrecha amistad con José Bretón, que mató a sus dos hijos pequeños en un caso de violencia vicaria. Ahora, ya en libertad, reside en Euskadi, donde ya tiene una denuncia por violencia de género.

Inteligente, educado y «encantador» en el trato, como le describen quienes le han conocido, fuera de la cárcel ha conseguido llevar una vida cotidiana normalizada y alejada de esa otra cara oscura. Pero, enseguida surge una pregunta. ¿Ha logrado controlar su pulsión sexual y criminal tras más de dos décadas entre rejas? ¿Es posible que un depredador sexual como él se rehabilite sin ayuda?

En los años 90, su instinto criminal surgía durante las noches de los fines de semana, cuando salía 'de caza'. Repetía un mismo patrón de conducta. Escogía a sus víctimas vigilándolas a distancia cuando salían de discotecas o clubes nocturnos. Provocaba accidentes de tráfico en plena madrugada, deshinchaba con sigilo las ruedas de los turismos de las chicas y, cuando estas paraban, se acercaba y aprovechaba para ofrecerles ayuda y llevarles a casa. Cuando las jóvenes, desesperadas, accedían a subir a su coche, habían caído en su trampa mortal.

Las llevaba a lugares alejados, donde las violaba y asesinaba. Sus cuerpos fueron encontrados días después de la desaparición en cunetas o en la orilla de algún río. Estaban semienterradas, desnudas, maniatadas y amordazadas con cuerdas de embalar. Por las autopsias practicadas a los cadáveres, se cree que las estranguló con las manos o con su propia ropa interior, según los casos. Así mató entre 1995 y 1996 a Sonia Rubio, una profesora de inglés de 25 años en Benicasim; a Amelia Sandra García, de 22; Natalia Archelos, de 24; Mercedes Vélez, de 29, y Francisca Salas, de 24. También lo intentó con otras dos jóvenes, que lograron zafarse.

El hombre, que en la actualidad tiene 60 años, no llegó a someterse en prisión al programa de rehabilitación que ofrece el Gobierno a los agresores sexuales seriales. Ya en libertad, se mudó a la localidad fronteriza de Irún en busca del anonimato en septiembre de 2023, según la información que maneja la Ertzaintza. No se han hecho públicas imágenes de su aspecto físico actual. En estos últimos tiempos en el País Vasco ha mantenido una relación problemática con al menos una mujer. Sobre él pesa una orden de alejamiento vigente respecto de una víctima, que fue su compañera de piso y sentimental durante un tiempo el año pasado. Ella le ha denunciado por un delito de acoso y el juzgado abrió un expediente por violencia de género.