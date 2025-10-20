El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas

S. L. Lunes, 20 de octubre 2025, 15:43 | Actualizado 16:19h. Comenta Compartir

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha advertido este lunes que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla en el que estudiaba la menor, Sandra de 14 años, que presuntamente se suicidó por sufrir acoso escolar podría perder el concierto educativo «si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave» del mismo, según informa 'Abc' de Sevilla.

«Será la Fiscalía la que determine la posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería. A partir de ahí, en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta», han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería.

La Consejería confirmó el 16 de octubre que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente según el organismo. Además, informó de que derivaba a la Fiscalía toda la información del caso y abría un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades.

La Inspección Educativa abrió «de forma inmediata» una investigación para recabar toda la información acerca del caso, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro privado concertado como el registro documental tanto de las comunicaciones como de las actuaciones que el centro puso en marcha, levantando acta y elevando informe de propuesta de medidas.

Mientras tanto, crece la tensión en el centro educativo donde estudiaba Sandra, de 14 años. En el exterior del colegio han aparecido pintadas en las que se pide «Justicia» para la pequeña. También se puede leer «asesinos», «perros» y «culpables» contra los responsables del colegio por no activar los protocolos pese a que la familia de la niña había denunciado en dos ocasiones que sufría acaso escolar. Entre las pintadas, hay algunas en las que se señala a las tres jóvenes que, presuntamente, acosaron a la fallecida. También este fin de semana ha corrido por las redes sociales la fotografía de las tres.

De hecho, debido a la tensión que se está viviendo en el lugar, varios agentes de la Policía Nacional están en la entrada para evitar agresiones. En las próximas horas está previsto que se proceda a la limpieza de los muros.