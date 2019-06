La Guardia Civil en Bilbao Hasta la cocina en la casa cuartel de La Salve Los agentes alternan la rutina diaria de cualquier familia con las obligaciones derivadas de un servicio exigente. / ignacio pérez La hermética residencia de la Guardia Civil en Bilbao abre sus puertas por primera vez a EL CORREO AINHOA DE LAS HERAS Domingo, 30 junio 2019, 01:14

bilbao. Es la primera vez que dos periodistas de ELCORREOentran en La Salve, la casa cuartel de la Guardia Civil en Bilbao. Un lugar emblemático en la lucha contra el terrorismo, que empieza a liberarse de su tradicional hermetismo ocho años después de que ETA anunciara el fin de sus acciones armadas, después de cinco décadas de violencia. Una disolución, sin embargo, que no se escenificó hasta el año pasado en Cambo (Francia). Pese a las primeras reticencias, al final los reporteros entramos literalmente hasta la cocina. Pasamos por la cantina, la biblioteca y el comedor común, todas estas estancias presididas por un cuadro con la fotografía del rey Felipe VI. También nos mostraron sus casas, pasando por un rincón sorprendente, 'La Corrala', una especie de patio andaluz adornado con tiestos de flores y pintado de color miel. En el piso de Chelo, una guardia civil destinada durante 30 años en la Unidad de Información en labores operativas, las paredes están repletas de diplomas que reconocen sus méritos policiales y los de su marido, en operaciones contra la banda.

Quedamos a las diez y media de la mañana en el 'Haven', «nuestra segunda casa», y probablemente el único bar de Bilbao donde se puede ver tomando un café en la barra o comiendo juntos a uniformes de la Policía Nacional, la Ertzaintza, la Policía Municipal y, sobre todo, de la Guardia Civil. Allí se sienten cómodos. El local está situado justo al lado de la entrada al cuartel, custodiada por un guardia con gafas de sol y el subfusil colgado al hombro, bajo la sombra de la bandera de España.

Las alambradas distinguen a la casa cuartel de cualquier otro vecindario. / Ignacio Pérez

«Hija del cuerpo»

Para evitar los más de 200 escalones que hay que subir hasta la zona residencial, accedemos en coche por la cuesta lateral. Al llegar a la barrera, una guardia de uniforme muy sonriente pasa por los bajos del turismo un espejo para detectar explosivos, una práctica heredada de la no tan lejana época en que ETA les mataba con bombas lapa adosadas a sus vehículos o tiros en la nuca. «Por protocolo, también se mira el maletero», aclara el teniente que nos guía en la visita.

Charlamos además con otras tres guardias civiles, todas mujeres. Con Sofía, sargento de Policía Judicial, especializada en violencia de género y menores, que está embarazada de su segunda hija; con Andrea, hija de guardia civil y que ha vivido siempre en un cuartel, que ahora está destinada en el aeropuerto de Loiu, en el grupo que descubre dobles fondos y aprehende droga, animales exóticos como caracoles o monos, y bonsais; y con Elsa, de investigación de crimen organizado. También nos cuentan sus experiencias Antonio, el marido de una agente, de profesión profesor y que vive con su mujer y su hijo, ambos euskoparlantes, en La Salve. Y Paula, de 24 años, «hija del cuerpo», que se ha criado en el acuartelamiento vizcaíno y aspira a convertirse en futura miembro del instituto armado en la exigente oposición, que empieza con la prueba teórica el próximo 13 de julio.

«Los problemas son los mismos que en cualquier comunidad, que si sacas el perro sin atar...»

En La Salve viven unas 70 personas, incluidos varios bebés y niños. La zona residencial, en la parte superior, se divide en los llamados pabellones de casados, con pisos, y la residencia de solteros, con habitaciones. «Todas las casas están llenas. Hay lista de espera de hasta dos años. Tienen prioridad las familias numerosas o con algún dependiente a su cargo», advierte el teniente. Quieren vivir dentro «por comodidad» y, en tiempos de ETA, también por seguridad. Después de ocho años residiendo en la casa cuartel, la sargento Sofía ha decidido comprar casa justo enfrente. «Tienes el hándicap de que dentro no desconectas nunca», justifica. Los motivos económicos ayudan. Pagan un alquiler simbólico y disponen de servicios como el comedor, donde pueden disfrutar de alubias blancas con verduras, filete o pescado a elegir de segundo, y fruta (menú del pasado viernes) por tres euros y medio. «La paella está buenísima», apuntan.

La agente Elsa da clases de yoga a sus compañeras. También hay de defensa personal y hasta un gimnasio con máquinas de pesas. Antes disponían de economato, donde llegó a colarse un ladrón con intención de robar y que fue detenido. «Se lió un poco el pobre», señalan con ironía.

Lo que diferencia a La Salve de cualquier otro vecindario son las alambradas. Los edificios, algunos más viejos que otros y de madera, situados al pie de la ladera del monte Artxanda y mirando al Guggenheim, están rodeados por una aparatosa valla metálica y vigilados por cámaras y agentes uniformados y de paisano que recorren el perímetro en su conjunto. Esta extrema seguridad no impidió que, en el pasado, los terroristas lanzaran granadas contra el cuartel, afortunadamente sin causar daños personales.

Abajo, en la planta de los despachos, entre ellos el del coronel que ejerce ahora el mando máximo en Bizkaia, un gran panel recuerda, con su fotografía y la fecha y lugar del atentado, a los 51 guardias civiles asesinados por ETA en Bizkaia. También se exponen la placa abollada y la gorra agujereada que salvaron a un agente de la Agrupación de Tráfico de morir tiroteado en la avenida Zumalacárregui en junio de 1981.

«Horas intempestivas»

«Los problemas son como en cualquier otra comunidad, que si sacas al perro sin atar...», aclara el teniente. Elsa soporta con estoicismo las «horas intempestivas» a las que se levantan sus compañeros cuando están inmersos en un operativo. «Pero la gente es bastante respetuosa». La amenaza les ha unido. «Somos una gran familia. Las llaves de casa se quedan puestas y dejas a tu hija con la vecina si tienes que salir corriendo por trabajo», dice Sofía.

Paula cumplió su primer año en La Salve, aunque nació en Huesca porque su padre, guardia civil originario de Bilbao como su madre, estaba allí destinado. Ha vivido siempre en un cuartel. «No recuerdo haber tenido miedo. Mis padres trataban de evadirme. Hasta que no he sido mayor no he sido consciente». De niña, salía para acudir al colegio más cercano y nunca se ha sentido señalada, aunque reconoce que «lo intentábamos tapar. Mi padre era bombero, aunque iba en un coche verde», sonríe ahora orgullosa. Elsa aclara que igual que «no abres el corazón al primer hombre que conoces, tampoco dices a qué te dedicas porque no sabes si la persona con la que estás hablando trafica o roba. Mañana puede que tengas que estar siguiéndola».

Son muy conscientes de que hay gente, colectivos como 'Alde Hemendik', que les quieren fuera de Euskadi. «Llevan años ya», responde Chelo encogiéndose de hombros, a lo que Elsa añade: «Estaremos aquí hasta que el Estado nos traslade a otro lado». ¿Y la leyenda negra que pesa sobre los cuarteles por supuestas torturas? «Habrá habido las que hayan sido condenadas», apunta el teniente, para quien se trata «de una estrategia de defensa, lo mismo que ahora intentan tirarte las intervenciones telefónicas». «Nunca he visto nada de eso, sería desperdiciar el trabajo de investigación de meses por una opción personal», sentencia la agente Chelo que ha asistido a multitud de interrogatorios y detenciones, algunas de asesinos de compañeros.

Está convencida de que los etarras eran asesorados por sus abogados para que denunciaran torturas «nada más llegar». En una ocasión, le tocó acompañar a una detenida que sufría una crisis de ansiedad y le ofreció aritos de cebolla para tranquilizarla. «Creía que estaban envenenados. Me tuve que comer uno para demostrarle que no». La sargento Sofía confirma esa idea extendida. «Hay muchos detenidos que te dan las gracias porque les tratas bien. Vienen con la cosa de que aquí te matan directamente».

175 años de historia y un fundador de Bilbao Para sorpresa de muchos, el fundador de la Guardia Civil era de Bilbao. En 1844, el bilbaíno Manuel de Mazarredo fue nombrado ministro de la Guerra por el presidente del Gobierno Luis González Bravo, según algunas publicaciones. De ilustre saga familiar de militares y marinos, Mazarredo ejerció también como jefe del Estado Mayor con Espartero y fue capitán general de las Vascongadas. Dedicó especial interés a la organización del primer cuerpo de seguridad pública a nivel nacional: la Guardia Civil. Así, el 15 de abril de 1844, Mazarredo nombró director del cuerpo al navarro Francisco Javier Girón y Ezpeleta. El instituto armado celebra este año su 175 cumpleaños. También se conmemora en 2019 el 30º aniversario de la incorporación de la mujer a la plantilla de la Guardia Civil.

Ignacio Pérez