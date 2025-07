Cobran la propina sin avisar en una terraza y desatan la polémica en redes Una pareja denuncia el cobro automático del plus por servicio en Málaga, una práctica poco habitual en España

Leire Moro Domingo, 20 de julio 2025, 18:43 | Actualizado 19:08h.

Con la llegada del verano, también vuelve el terraceo. Y aunque disfrutar de una buena comida con amigos es una costumbre muy nuestra, puede acabar saliendo más cara de lo esperado. Eso es precisamente lo que le ocurrió a una pareja en Málaga que decidió tomar unos refrescos, unos espetos, un pincho de langostino y unas frituras en un chiringuito.

Hasta ahí, todo bien. Pero al recibir la cuenta, se llevaron una sorpresa: les habían cobrado 7 euros en concepto de propina, sin haberlo solicitado ni autorizado.

«Yo soy hostelera y me gusta que me dejen propina, pero eso de imponerla...», se quejaba la mujer, indignada por la falta de transparencia. No tardó en compartir su experiencia con Jesús Soriano, más conocido como Soy Camarero (@soycamarero), para pedir su opinión sobre el tema.

Lo curioso es que los precios de la carta no eran excesivos (por ejemplo, el espeto costaba 3 euros y el refresco 2,50), pero lo que llamó la atención fue ese cargo poco habitual en España: la propina incluida directamente en la factura. Nada más y nada menos que 3,5 euros por persona, al más puro estilo estadounidense.

