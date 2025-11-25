El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 en Santurtzi tras hacer la tijera un camión en sentido Bilbao

El CNIO prescinde de cargos en la gerencia y lleva a la Fiscalía su investigación sobre las cuentas

El Patronato de la entidad científica ha aprobado estas medidas por unanimidad en la reunión extraordinaria convocada tras conocerse una denuncia por corrupción

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:05

Comenta

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), reunido hoy de forma extraordinaria tras hacerse pública una denuncia por corrupción relativa a un supuesto ... desfalco de más de 20 millones de euros en contrataciones con empresas externas, ha aprobado por unanimidad despedir a parte del equipo vinculado a la antigua gerencia y poner en manos de la Fiscalía de Madrid la investigación llevada a cabo por el nuevo responsable de este departamento sobre las cuentas de centro, al frente desde el pasado 1 de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  5. 5

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  8. 8

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  9. 9

    El parque de Doña Casilda se convertirá esta Navidad en un «bosque mágico»
  10. 10 Muere un vizcaíno de 75 años tras salirse de la calzada en la AP-68 en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El CNIO prescinde de cargos en la gerencia y lleva a la Fiscalía su investigación sobre las cuentas

El CNIO prescinde de cargos en la gerencia y lleva a la Fiscalía su investigación sobre las cuentas