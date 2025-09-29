El Club de EL CORREO te lleva a un sinfín de actividades, ¿te lo vas a perder? El pasado jueves un centenar de suscriptores pudieron disfrutar del preestreno de 'Maspalomas' junto a uno de sus directores

Un centenar de suscriptores de EL CORREO se dieron cita el jueves 25 en los cines Golem Alhóndiga de Bilbao para asistir al preestreno de 'Maspalomas', una película protagonizada por José Ramón Soroiz y Nagore Aranburu sobre volver al armario en la tercera edad. La cinta es la última creación de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, conocidos como 'los Moriarti', y se acaba de presentar en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en competición por la Concha de Oro. El evento contó con la presencia de uno de sus directores, Aitor Arregi, que animó a los presentes a disfrutar de esta película que se ha estrenado este fin de semana en salas de cine de todo el país

Encuentros y talleres exclusivos

Pero esta no ha sido la única actividad de la que han podido disfrutar los suscriptores de EL CORREO en este arranque del curso. Entre otros eventos pudieron acudir en exclusiva a la rueda de prensa de Masterchef y Supervivientes dentro del Festival Festval que se celebra todos los años en Vitoria-Gasteiz, donde conocieron de cerca a los personajes que participarán en las próximas ediciones; también disfrutaron de una actuación de magia con Kenneth el ilusionista, un espectáculo cercano, sorprendente y lleno de imposibles; y participaron en un taller de poesía de la mano de Miren Cruz para encontrar ese poeta que todos llevamos dentro. En definitiva, lo que caracteriza a un club de suscriptores como el de EL CORREO: un catálogo de actividades muy variado y para todos los gustos.

Sigue atento a todas las novedades que iremos teniendo a lo largo de estos meses, como visitas en exclusiva a nuestros Museos, entradas para la temporada de la ABAO ópera, Euskadiko Orkestra y teatros, cenas y visitas a Bodegas, encuentros literarios y sorteo de libros.

Participantes del taller de poesía de Miren Cruz. Otro de los eventos que ha tenido lugar ha sido la actuación de magia con Kenneth el ilusionista. En total un centenar de suscriptores acudieron al cine al preestreno de 'Maspalomas'. Un nutrido grupo pudo acudir al estreno de Supervivientes dentro del Festval de Vitoria-Gasteiz. Suscriptores con los presentadores del programa Masterchef durante la rueda de prensa. 1 /

Pero no hay que olvidar que además de esta amplia oferta de actividades, los suscriptores de EL CORREO también tienen una oportunidad de ir más allá del titular y acceder a toda la información de este medio para informarse y entender lo que está pasando, cerca y lejos.

