¿En alguna ocasión has sentido la curiosidad de saber cuáles son las localidades más gélidas, remotas o aisladas del planeta? Lonely Planet ha publicado un ranking con poblaciones que desafían las altas temperaturas o que viven aisladas de cualquier rincón civilizado del mundo. Estas son, según la editora de guías de viajes, las ciudades más extremas del planeta. En la imagen, Longyearbyen (Noruega).

LAS MÁS AISLADAS | No hace falta irse hasta islas remotas para encontrar lugares aislados, aunque no sean estrictamente una ciudad. En Arizona se encuentra la aldea de Supai, el hogar de la tribu Havasupai, dentro del cañón Havasu (en la imagen), completamente aislado del mundo exterior. No hay carreteras, tan solo un sendero de unos 12 kilómetros accesible desde la cima de una colina, o la posibilidad de llegar en helicóptero. El punto de venta de comida, agua o gasolina más cercano está a casi 100 kilómetros, en Peach Spring.