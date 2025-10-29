El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una de cada cinco vascas ha sufrido acoso sexual antes de cumplir los 15 años

La segunda entrega de la macroencuesta del Gobierno vasco cifra en casi medio millón las mujeres que han padecido algún tipo de acoso

Alba Cárcamo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:08

Una mirada, una sugerencia inapropiada, un roce… Episodios como esos son habituales en el día a día de las vascas. Casi medio millón de mujeres ... han sufrido algún episodio de acoso sexual a lo largo de su vida, según los datos que se desprenden de la primera macroencuesta de violencia hacia las mujeres realizada por el Gobierno vasco. Y, unas 200.430, el 21,5% de las residentes en Euskadi, vivieron ese tipo de comportamientos antes de cumplir los 15 años.

