Una de cada cinco vascas ha sufrido acoso sexual antes de cumplir los 15 años

Una mirada, una sugerencia inapropiada, un roce… Episodios como esos son habituales en el día a día de las vascas. Casi medio millón de mujeres ... han sufrido algún episodio de acoso sexual a lo largo de su vida, según los datos que se desprenden de la primera macroencuesta de violencia hacia las mujeres realizada por el Gobierno vasco. Y, unas 200.430, el 21,5% de las residentes en Euskadi, vivieron ese tipo de comportamientos antes de cumplir los 15 años.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha advertido este miércoles de que el hecho de que «el acoso» sea «la violencia más normalizada no es baladí», puesto que «en ocasiones es la antesana» de otro tipo de violencias. Lo ha hecho durante la presentación de la segunda entrega del análisis -la primera, en julio, cifraba en casi medio millón las vascas que han padecido violencia machista a lo largo de su vida-, en la que ha estado acompañada por Jorge Aramendi, técnico del órgano estadístico del departamento, entidad encargada del informe; y por la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

La responsable del Instituto Vasco de la Mujer ha incidido en que la violencia hacia los mujeres «es estructural» y que situaciones como el acoso «empiezan a edades muy tempranas», de manera que las residentes en Euskadi «crecen conociendo desde muy jóvenes lo que es ser objeto del acoso sexual».

El análisis, en base a los resultados de 4.500 encuestas a otras tantas mujeres de entre 16 y 85 años, se estructura en varias partes. La primera, la que presta atención al acoso sexual, pone el foco en que el 10% de la población femenina lo ha padecido por última vez «en un momento muy cercano a la actualidad, en el último año». Se trata, sobre todo, de «miradas insistentes o lascivas (37,4%) y contacto físico no deseado (30%), como proximidad innecesariamente cercana, tocamientos, besos o abrazos…

También resultan habituales los gestos sexuales o exhibicionismo (22,7%) o las bromas sexuales o comentarios ofensivos sobre el cuerpo o la vida privada (18,6%). Estos episodios, generalmente, tienen como protagonista a un desconocido (42,3%).

228.958 mujeres han sufrido acoso reiterado, el 24,5% del total.

133.373 mujeres han vivido ciberacoso, el 14,3%.

Otro de los ámbitos que aborda el estudio es el acoso reiterado, entendido como «conductas por las que una persona ha sido repetidamente ofensiva o amenazante hasta el punto de asustar a las mujeres» y que ha afectado a 228.958 vascas, el 24,5% del total. Al 11,9% las han seguido o espiado; al 10% le han realizado llamadas obscenas, amenazantes, molestas o silenciosas; otro 9,5% asegura que alguna persona ha intentado estar en contacto con ella de forma insistente, le han esperado o han merodeado alrededor de su casa, su trabajo o su centro escolar; y un 9,3% dice que le han enviado mensajes no deseados, bien en redes sociales, a través de correo postal, regalos…

Este acoso reiterado tiene menor incidencia que el sexual en los primeros años de vida. De hecho, lo han sufrido antes de cumplir los 15 años el 4,2% de las mujeres. Lo más habitual, en todo caso, es que la persona agresora también sea un desconocido (11,5%). Un 27,9% de las afectadas, además, ha vivido estas situaciones hace menos de seis meses y cuatro de cada diez los padecían diaria o semanalmente».

Entorno laboral

El ciberacoso tiene menor incidencia entre la población femenina, con 133.373 mujeres (el 14,3%) víctimas de insinuaciones en redes sociales (9%), recibiendo correos electrónicos o mensajes de texto sexualmente sexualmente explícitos e inapropiados (6,3%) y sufriendo la exposición a imágenes o videos sexualmente explícitos que le hicieron sentir a la mujer ofendida, humillada o intimidada (5,3%).

El estudio también entra en la violencia en el entorno laboral. De las mujeres que han trabajado en algún momento de su vida, el 13,2% (97.566) ha sufrido algún tipo de acoso laboral. Y en el 2,1% de los casos (19.377) ha escalado hasta violencia física. En torno a 13.030 (1,4%), además, han vivido violencia sexual, generalmente tocamientos de genitales. Elgarresta ha puntualizado que la autoría de esas conductas no tiene que ver «con las jerarquías». «En el 37,4% de los casos ha sido un compañero, en el 29% un superior y en el 32% clientes o proveedores», ha detallado. El «denominador común -ha matizado- es que son hombres» y ha emplazado a trabajar en la igualdad con un «compromiso global». En ese sentido, ha destacado Melgosa, si bien «algunos hombres han dado pasos, todavía queda mucho por cambiar».