Cierran el tobogán más grande de España por los daños sufridos por varios usuarios 00:44 La apertura del tobogán generó mucha espectación. / C. M. El Ayuntamiento asegura que la instalación está «homologada y certificada», y que se indicaba a los vecinos las «normas correctas de uso» CHARO MÁRQUEZ Lunes, 13 mayo 2019, 16:49

No duró ni 24 horas abierto. Los daños ocasionados a varios usuarios y la polémica surgida tras la puesta ayer en funcionamiento del tobogán urbano más largo de España, obligó este sábado al Ayuntamiento de Estepona al cierre «preventivo» de la instalación. El consistorio ordenó una revisión complementaria del tobogán, a la empresa responsable de su instalación, «cuya seguridad y homologación habían sido certificadas por la empresa especialista instaladora del mismo», han puntualizado.

El Ayuntamiento ha informado en un comunicado que tenía colocadas indicaciones de cómo se debe usar el tobogán de forma adecuada para no comportar riesgos. «Entre ellas, las de prohibido deslizarse tumbado, obligatorio deslizarse sentado y con los brazos recogidos o no usar la instalación si está siendo usada por otra persona, entre otras recomendaciones».

Pero el cartel colocado a la entrada del tobogán indicaba únicamente la prohibición de su uso a menores de 12 años que no estuvieran acompañados de un adulto. Es cierto que una imagen mostraba también que había que lanzarse sentado, pero no se especificaba que estuviera prohibido hacerlo tumbado, ni tampoco que no se usase de haber otra persona en su interior. Los indicativos si apuntaban que estaba prohibida la entrada de perros, el acceso de vehículos, bicicletas y patines, y fumar en la zona de juegos. También se indicaban los teléfonos de mantenimiento, de emergencias y el centro de salud más próximo.

Desde el Consistorio quisieron zanjar la polémica y salir al paso de las numerosas imágenes que se han difundido por la redes, argumentando que «corresponde a un hecho aislado, ya que el viernes más de un millar de usuarios probaron esta infraestructura haciendo un uso adecuado de la misma y, por tanto, sin ninguna incidencia». Pese a todo el Ayuntamiento, ante esta situación, solicitó esta nueva revisión «para reforzar el convencimiento sobre las máximas garantías del uso del mismo». Hasta nueva orden, por tanto, la instalación permanecerá cerrada.