Un grupo español logra eliminar el VIH en el segundo paciente que se cura de esta enfermedad Miembros del equipo del que forma parte el español Martínez-Picado trabajan en Londres durante la investigación. : / EFE El 'afectado de Londres' superó la infección con un trasplante de médula ósea y lleva ya 18 meses sin el menor rastro del virus del sida en su sangre FERMÍN APEZTEGUIA Miércoles, 6 marzo 2019, 00:23

Un grupo internacional del que forma parte el reconocido investigador de ICREA-IrsiCaixa Javier Martínez Picado ha logrado hacer desaparecer todo rastro del virus del sida del organismo de un paciente a través de un trasplante de médula. Es la segunda vez que se consigue en la historia. Hasta ahora, sólo se había llegado a la curación de un único afectado mediante esta técnica, un hombre llamado Timothy Brown que hasta su presentación en público hace cinco años fue conocido como 'el paciente de Berlín'. El hito se había logrado en 2008 y desde entonces se venía diciendo que se trataba de un caso aislado, muy difícil de replicar. Su historia abrió, sin embargo, la puerta a la esperanza en torno a una posible curación del VIH, que ahora parece resultar más factible.

El objetivo se ha conseguido repitiendo, en el que se conoce ya como 'el paciente de Londres', la misma terapia con ligeras diferencias que acabó curando a Brown, un estadounidense afincado en Alemania. Los dos eran, en realidad, casos calcados. El londinense, como el de Berlín, era un paciente con VIH que debía ser tratado de un linfoma (un tumor maligno de los ganglios linfáticos) mediante la realización de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, o lo que es lo mismo un trasplante de médula ósea. Ahora como entonces, la intervención logró borrar de un plumazo todo rastro del virus de la sangre del enfermo.

El paciente de Londres, cuya identidad se mantiene de momento en el anonimato –como ocurrió al princiopio con Timothy Brown– lleva ya 18 meses sin rastro del sida en su sangre. Aún así, los investigadores prefieren mostrarse cautos. En teoría, la existencia de análisis que revelan que no hay restos de VIH en sus venas implicaría que se ha curado: si no hay infección, no hay enfermedad. Pero prefieren no echar las campanas al vuelo de manera temprana, no vaya a ser que el virus, con una alta capacidad para la mutación y el ocultamiento, reaparezca y todo se quede en una mera ilusión.

«Debemos ser prudentes y creemos que es demasiado pronto para hablar de curación», explicó en rueda de prensa Javier Martínez-Picado. «Sabemos de casos previos que no han tenido éxito, y el virus ha reaparecido antes de un año. Lo que podemos asegurar es que este paciente lleva un año y medio sin medicación», afirmó tajante.

Los expertos creen que ahora se podrán resolver incógnitas que abrirán más puertas a la curación

Pequeñas diferencias

Las historias de los pacientes de Berlín y Londres tienen, a pesar de su similitud, matices que las diferencian y que hacen de esta segunda una intervención mucho más esperanzadora. El trasplante del americano funcionó porque el donante formaba parte del 1% de la población que carece de una proteína llamada CCR5, que es una de las puertas de entrada del virus en las células sanguíneas. La terapia aplicada se creyó entonces inviable para el conjunto de los pacientes no sólo por su elevado coste económico, sino por otra razón tan aparentemente lógica como poderosa. Es imposible encontrar médulas compatibles para todos y cada uno de los 35 millones de infectados del mundo. ¿Qué ha ocurrido ahora?

Algo tan sencillo como que las sombras que se veían no eran tan alargadas como parecían. El paciente de Londres consiguió limpiarse del virus del sida con un único trasplante, mientras que la recurrencia del cáncer obligó a su antecesor en la historia a dos intervenciones. Diez años después, además, las medidas preparatorias para la cirugía de este segundo caso han resultado ser mucho menos agresivas. Un tercer motivo que alenta a los investigadores es el hecho de que ambos afectados sufrieron una complicación habitual, el síndrome de injerto contra huésped, que los dos superaron.

El español presente en el equipo ya descubrió el modo en que el virus invade el sistema inmune

Una investigadora vasca

«Esta es también la confirmación de que el paciente de Berlín no fue simplemente una anécdota», afirmó ayer esperanzado el investigador catalán. «Creemos que es posible conseguir una remisión total del virus, sin necesidad de tener que recurrir a tratamientos tan agresivos».

Javier Martínez-Picado forma parte de un selecto grupo de investigadores internacionales liderados por la premio Nobel Francoise Barre-Sinoussi, codescubridora del virus, que llevan años trabajando varias vías en la búsqueda de la cura del sida. Hace cinco, en 2012, su equipo español del instituto Irsi Caixa, entre los que figuraba la científica vasca Maier Loizate y en colaboración con un grupo alemán, dio un paso de gigante en este camino al lograr descifrar el modo en que el virus invade el sistema inmune, un enigma histórico en la lucha contra la infección.