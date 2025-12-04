El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El horno fue construido desde cero por los propios estudiantes con arcilla que también se encargaron de alimentarlo de carbón hecho por ellos y hematite que extrajeron en Gallarta.

El horno fue construido desde cero por los propios estudiantes con arcilla que también se encargaron de alimentarlo de carbón hecho por ellos y hematite que extrajeron en Gallarta. Maika Salguero

Una fragua medieval en la universidad: un grupo de estudiantes vascos consigue reducir el hierro como nuestros antepasados

El equipo, perteneciente a los grados de Fisica, Química y Geología, emula los procesos con los que se obtenía el metal en la antigüedad y la Edad Media casi de manera exacta: «Es sorprendente cómo lo conseguían»

Julia Fernández

Julia Fernández

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:14

Comenta

Los métodos que usaban nuestros antepasados para hacer diferentes labores siguen teniendo una parte de misterio todavía ahora. Y no de manera figurada. Algunas son, ... en pleno siglo XXI, difíciles de imitar. Podemos conseguir el mismo resultado, pero no con los mismos procedimientos. Es lo que pasa con la forma en que se obtenía metal en la Antigüedad y Edad Media. «No lo hacían a través de una fundición al uso como podríamos pensar, sino a través de otro proceso que se llama reducción», explica Javier Franco, responsable del equipo de Arqueología del Museo de la Minería del País Vasco. Y pese a que han pasado unos cuantos siglos, intentar emular lo que hacían nuestros antepasados, con los mismos métodos y obtener resultados «no le sale a ningún especialista todavía».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral
  3. 3

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  4. 4

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  5. 5 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  6. 6 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  7. 7 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  8. 8 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  9. 9

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  10. 10

    Aimar, el joven autista vizcaíno que pelea en los tribunales por ser funcionario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una fragua medieval en la universidad: un grupo de estudiantes vascos consigue reducir el hierro como nuestros antepasados