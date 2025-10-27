El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un kilo del café Kopi Luwak puede superar los 1.000 euros. EC

Descubren el secreto del café más caro del mundo: hasta 65 euros por taza

Un proceso natural y único en el tracto digestivo de la civeta, de cuyas heces se sacan los granos, es el origen de su sabor y aroma exclusivos

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:51

Comenta

El café Kopi Luwak, también conocido como café de civeta, figura entre las variedades más exclusivas y caras del mundo. Su precio puede llegar a ... unos 65 euros por taza y entre 517 y 1.121 euros por kilo de grano, un lujo que despierta la curiosidad sobre qué lo hace tan especial y diferente al café común que consumimos a diario casi sin darnos cuenta. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Central de Kerala (India) realizado en la región india de Kodagu y publicado en 'Nature', ha aclarado los aspectos físicos y químicos que contribuyen a su sabor y aroma únicos, vinculándolos a un proceso natural muy singular: la digestión de un pequeño mamífero llamado civeta asiática de Palma. Porque, efectivamente, este café tiene como peculiaridad que se obtiene moliendo los granos recolectados de las heces del mencionado animal, llamado luwak en indonesio.

