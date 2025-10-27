Descubren el secreto del café más caro del mundo: hasta 65 euros por taza

El café Kopi Luwak, también conocido como café de civeta, figura entre las variedades más exclusivas y caras del mundo. Su precio puede llegar a ... unos 65 euros por taza y entre 517 y 1.121 euros por kilo de grano, un lujo que despierta la curiosidad sobre qué lo hace tan especial y diferente al café común que consumimos a diario casi sin darnos cuenta. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Central de Kerala (India) realizado en la región india de Kodagu y publicado en 'Nature', ha aclarado los aspectos físicos y químicos que contribuyen a su sabor y aroma únicos, vinculándolos a un proceso natural muy singular: la digestión de un pequeño mamífero llamado civeta asiática de Palma. Porque, efectivamente, este café tiene como peculiaridad que se obtiene moliendo los granos recolectados de las heces del mencionado animal, llamado luwak en indonesio.

La civeta de las palmeras común Paradoxurus hermaphroditus Es un omnívoro nocturno. Su dieta Pequeños roedores, pájaros, gusanos y frutas. 120-130 cm 3,2 kg de peso La cola es la mitad de su longitud. Su cola no es anillada como en otras especies de civetas. Ambos sexos presentan ciertas glándulas bajo la cola semejantes a testículos, de ahí su nombre científico. Cuerpo largo y achaparrado con pelo hirsuto y tosco grisáceo. Las manchas de la cara recuerdan a las del mapache. Garras afiladas que le permiten trepar. Orejas, cola y extremidades de tono más oscuro que el cuerpo. Dónde lo encontramos Abunda por la India, el sur de China e Indochina. CHINA INDIA INDOCHINA Reproducción Vive en solitario salvo en la época de cría. - Gestación: 60 dias - Camadas: 2 a 5 crías ISABEL TOLEDO

La civeta asiática de Palma o de las palmeras (Paradoxurus hermaphroditus) es un pequeño mamífero que vive en India, el sur de China e Indochina. Habita en bosques, aunque también se encuentra en parques y jardines, y su dieta se compone de frutas como el mango. También se alimenta de bayas o cerezas maduras de café, digiriendo la pulpa y excretando los granos enteros tras unas doce horas en su sistema digestivo.

Este proceso no solo conserva los granos sino que genera una fermentación natural dentro del intestino de la civeta. La investigación ha demostrado que esta fermentación altera la composición química de los granos, alterando su perfil organoléptico, es decir, el sabor, el aroma y la textura que percibimos al consumir este café.

Un hallazgo destacado de este estudio, liderado por el zoólogo Ramit Mitra, es que los granos recogidos de las heces de la civeta tienen un contenido de grasa significativamente mayor, especialmente en sustancias derivadas del ácido caprílico. Estos compuestos químicos están relacionados con propiedades que realzan el sabor y aportan un aroma parecido al de productos lácteos, lo que contribuye a la suavidad y riqueza característica de este café. Curiosamente, los niveles de proteínas y cafeína no difieren mucho entre el café Kopi Luwak y el café recolectado manualmente, pero el proceso digestivo de la civeta provoca una ruptura parcial de proteínas, dando lugar a péptidos y aminoácidos que reducen la amargura y enriquecen la experiencia sensorial.

La civeta selecta

Además, los granos procedentes de la civeta son más grandes y algo más oscuros, con una textura más rugosa, probablemente por el paso por el tracto digestivo. El pequeño animal selecciona las bayas más grandes y maduras, que contienen mayor cantidad de pulpa. Aunque el café se tuesta después de la recolección para preparar la bebida final, el análisis químico se realizó en granos sin tostar, para preservar sus compuestos originales y entender mejor el impacto de la fermentación natural.

Ampliar Granos del café recolectados de las deposiciones.

La microbiota del intestino de la civeta juega un papel esencial en este proceso. Una bacteria llamada Gluconobacter, presente en las heces y el tracto digestivo del animal, es responsable de convertir ciertas sustancias dentro del grano mediante fermentación, reforzando los compuestos que aportan aroma y sabor diferenciados. Esto explica la fama del café Kopi Luwak de tener un perfil de sabor más complejo y suave, que puede incluir notas florales, afrutadas y cremosas difíciles de replicar con métodos convencionales.

Cabe señalar que existen controversias éticas alrededor de este café, ya que en algunas regiones se produce en granjas donde las civetas están en cautiverio en condiciones cuestionables para obtener los granos. Sin embargo, el estudio en Kodagu se realizó en un contexto natural, donde las civetas viven en su ecosistema y consumen frutas libremente, lo que sugiere que la calidad del café también está determinada por el bienestar del animal y el entorno biodiverso.

Desde un punto de vista comercial, el mercado global de este café de civeta es significativo y se espera que alcance más de 9.430 millones de euros en los próximos años, atrayendo a consumidores dispuestos a pagar por un producto de lujo.