La chirigota negacionista del vasco Óscar Terol, abucheada en el Carnaval de Cádiz

Pablo Ariza Martín Lunes, 3 de febrero 2025, 15:20 | Actualizado 16:19h. Comenta Compartir

Cádiz no perdonó. El Teatro Falla, donde se celebra el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC), dictó sentencia contra la chirigota negacionista 'Abre los ojos'. El ambiente venía cargado antes de su actuación porque el público sabía de la intenciones de esta chirigota: lanzar proclamas conspiranoicas.

La agrupación llegó al certamen, aún en preliminares, con la promesa de «cuestionar la versión oficial de la pandemia» y «desafiar el discurso oficialista». Todo ello bajo una puesta en escena que dejaba bastante que desear ya desde los atuendos. La falta de profesionalidad, además del discurso, es lo que más llamó la atención desde el principio. El actor vasco Óscar Terol fue el encargado de presentar la actuación y aprovechó para defender que les habían «censurado mucho y en muchos sitios».

«Hemos dicho, vamos a ir al Carnaval de Cádiz, que allí seguramente no habrá censura, porque el día que aquí haya censura, apaga y vámonos. Pedimos, solicitamos vuestro asilo, pero no el asilo político, el asilo analítico», dijo Terol antes de empezar. Los abucheos y los pitos no se hicieron esperar.

Eso sí, con la 'carga' que caracteriza al público del Carnaval de Cádiz. «Campeones, campeones...» o «Esto sí que es una chirigota...» fueron algunos de los cánticos que dedicó el respetable a los integrantes de 'Abre los ojos'. El telón cayó de manera brusca ya que era inaudible lo que estaban intentando cantar.

Tras la actuación, la directora de la chirigota, Katy Balber, ha dicho que han sufrido un «boicot» y ha acusado al público y a la organización de vulnerar su «derecho a la libertad de expresión».

Las disculpas de Terol

Óscar Terol ha querido disculparse este lunes a través de un vídeo en Instagram: «Bueno, menudo lío que se montó ayer con la chirigota. Voy a ver si logro volver a caerte bien. Va a ser difícil, lo sé, lo sé», arranca.

El actor se excusa en el desconocimiento: «Pregunté por mi disfraz, me dijeron que me lo tenían preparado y me planté en Cádiz tres horas antes de la actuación sin conocer a nadie, dejándome llevar por la palabra dada y por la ilusión que me hacía estar en el Carnaval de Cádiz. Lo reconozco, me cegó, me cegó la ilusión de estar dentro de las tripas del Teatro Falla. Cuando llegué a Cádiz vi la agrupación, una agrupación que no tenía un concepto estético que yo imaginaba, pues como ese que te imaginas para una chirigota».

«Yo lo pasé fatal, horrible. Pido disculpas a la gente del Carnaval de Cádiz por el espectáculo bochornoso a nivel estético y artístico. No pido disculpas por tener las ideas que tengo, algunas coincido con los mensajes de las canciones, otras no, pero creo que cualquier idea se puede defender dentro del marco del humor, del arte. Ayer no había ninguna intención de entretener y divertir a la gente, había una intención de lanzar un mensaje», reflexiona en un vídeo que tiene una duración de ocho minutos.