La chica de la novatada El Piscolabis La clave de la broma reside en el miedo ancestral a no encajar en el mundo JON URIARTE Sábado, 14 septiembre 2019, 01:45

Tiene unos 18 años. Lleva los ojos tapados con un antifaz de aire presuntamente erótico. En un principio pensamos que se trata de una despedida de soltera. Pero su cara, a falta de verle los ojos, no muestran nada que pueda indicarlo. No hay risa tonta, ni gesto curioso. Sino algo más inquietante. Miedo. Está situada en la puerta de un hotel con lo que queda expuesta a la vista de clientes y viandantes.-Otra novatada-exclama el botones mientras recoge unas maletas. Es Zaragoza. Pero podría ser cualquier ciudad. Que se lo pregunten a Madrid, donde una salvaje novatada ha provocado la expulsión de un alumno y una alumna. Todo, por un vídeo en el que él le arrea un sopapo a ella que casi le noquea. Es el sino de los tiempos. Haces el tonto, lo grabas y lo subes a la red. Consecuencia, te quedas sin trabajo, pareja, amigo o, como en este caso, sin universidad. Bien pensado hay casos peores de imbéciles que delinquen, lo publican y acaban en la cárcel. Un lugar donde, por cierto, puede llevarnos una novatada. Esa peligrosa estupidez que tiene tantos años como los pupitres de las viejas escuelas.

No es cosa nueva. Ya en los tiempos de Platón los recién llegados a La Academia tenían que pasar por una batería de preguntas y si no lo pasaban satisfactoriamente eran tratados con desprecio. Siguió la cosa y en la Edad Media hasta las más ilustres universidades tenían novatadas. En España, hasta Quevedo habló de ellas en «El Buscón». Las había de variados tipos y gustos. Desde «La nevada», consistente en lanzar salivazos al nuevo, hasta «La rueda» en la que los nuevos pasaban bajo una lluvia de golpes efectuados con libros, a poder ser gordos. Y como todo, fue a peor. Que ya es decir. Total que la Universidad de París decidió expulsar a quienes realizaran novatadas. Era 1340. Pero regresaron. Y se quedaron. Porque se aceptaban como algo normal. De hecho hasta 2014 nada se hizo. Ese año se aprobó por primera vez una iniciativa contra las novatadas en los campus universitarios españoles. Tampoco se notó. Y eso que el Código Penal castiga en su artículo 173.1 con la pena de seis meses a dos años de prisión, «al que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral». Ya ven que hay ley. Otra cosa es que se aplique. Porque en la novatada prima otra ley. La del silencio.

Da igual que no sea una universidad. Antiguamente, la mili era el lugar perfecto para sufrir una novatada. Y lo mismo en muchos trabajos, clubes, asociaciones...Siempre que haya veteranos que han sufrido novatadas habrá mimbres para que se repita la historia. Y lo peor es que escucharán aquello de «a mí no me importaba que me hicieran novatadas». Perfecto, pues que te las vuelvan a hacer. No conozco a nadie que haya respondido afirmativamente. Por algo será. Y lo de que no se denuncien y el novato siga tragando es por miedo. Así de simple. Miedo a las consecuencias. Bromas más macabras o eso que teme mucho más alguien que llega a una Universidad o pasa de ciclo académico. Miedo a la marginación. A que te señalen. A no ser parte de la tribu. A empezar con mal pie y convertir los años que vendrán en un infierno. Sorprende leer decisiones de Universidades en las que se expulsa al que hace la novatada y a quien la sufre. Argumentan que participa en ella y que debería haberlo denunciado. Y digo que sorprende porque se olvidan del miedo, cosa que sí se valora cuando se trata de un acoso escolar o de una agresión sexual en una fiesta que se va de madre. La esencia de la novatada, el motivo por el que permanece por los siglos de los siglos es muy simple. Utiliza el maldito miedo. Esa es su mayor arma. La que hace que una chica acepte que otro novato le golpee con toda su alma hasta casi hacerle perder el sentido, mientras los veteranos miran y se ríen. Persigamos las novatadas. Dejemos claro que son delito. Y apliquemos esa ley que existe aunque pocos la conozcan. Solo de esa forma dejaremos de ver a una chica en la puerta de un hotel, con los ojos vendados y asustada. Escribo esto ahora y siento rabia. De mi mismo y de mi falta de reacción. Debería haber hecho algo. Porque, aunque no vi sus ojos, tengo muy claro lo que decía su mirada. Ayúdame. No quiero estar aquí. No quiero sufrir esta novatada.