Marisol Garmendia (segunda por la derecha), delegada del Gobierno, acompañada por los subdelegados de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. E. C.

Charlas, documentales y exposiciones contra el «negacionismo» de la violencia de género en Euskadi

La Delegación del Gobierno pone en marcha la campaña 'Otoño Morado', que arranca este jueves en Bilbao con la proyección de los documentales sobre la trata de Mabel Lozano y con un coloquio con la directora

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:15

«Nuestro objetivo es concienciar a la ciudadanía vasca sobre la cruda realidad que sufren muchas mujeres, también en Euskadi. La violencia machista es un ... problema social que incumbe a todas las personas». Con esas palabras, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha querido visibilizar la «importancia» de la «sensibilización» en un contexto en el que «el negacionismo» de la violencia de género, lejos de disminuir, gana adeptos. Frenar el avance de esos discursos, y «analizar cómo se manifiestan y cuáles son sus principales consecuencias», es uno de los objetivos que persigue la campaña 'Otoño Morea', impulsada por esta institución.

