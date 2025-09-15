Charlas, documentales y exposiciones contra el «negacionismo» de la violencia de género en Euskadi

«Nuestro objetivo es concienciar a la ciudadanía vasca sobre la cruda realidad que sufren muchas mujeres, también en Euskadi. La violencia machista es un ... problema social que incumbe a todas las personas». Con esas palabras, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha querido visibilizar la «importancia» de la «sensibilización» en un contexto en el que «el negacionismo» de la violencia de género, lejos de disminuir, gana adeptos. Frenar el avance de esos discursos, y «analizar cómo se manifiestan y cuáles son sus principales consecuencias», es uno de los objetivos que persigue la campaña 'Otoño Morea', impulsada por esta institución.

Las actividades comenzarán el jueves a las 18.00 horas en Bilbao, con la proyección -gratuita hasta llenar aforo- en los cines de Azkuna Zentroa de 'Biografía del cadáver de una mujer' (2021) y 'Ava' (2024), trabajos que le valieron a Mabel Lozano sendos premios Goya en 2021 y 2024. La productora, directora y guionista de los «impactantes documentales», que abordan las trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, ofrecerá un coloquio tras la visualización.

Este fenómeno también se abordará en Irún en una mesa redonda sobre la trata en la que participarán representantes de distintos ámbitos como los de la prevención, la detección y la atención a víctimas. Tomarán la palabra miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil, asociaciones especializadas y entidades sociales.

Desmontar el negacionismo recaerá en la periodista Macarena Baena, que impartirá dos ponencias en los campus de la Universidad de Deusto en Bilbao y San Sebastián el 1 y el 2 de octubre. Hará, «a través de ejemplos claros y cercanos», un recorrido por cómo los niños y niñas «son socializados desde las primeras etapas de la vida bajo estereotipos y roles de género que generan desigualdades y sientan las bases de la violencia estructural».

En ese sentido, Garmendia ha advertido que «tenemos un problema de educación en valores y de igualdad», que afecta en gran medida a «los más jóvenes, que están replicando comportamientos machistas, de superioridad de los chicos sobre las chicas, que derivan en relaciones tóxicas y posesivas». La representante del Ejecutivo central ha recordado que el pasado año 5.634 mujeres «sufrieron violencia machista» en Euskadi y que, en lo que va de 2025, «son ya 27 las mujeres asesinadas» en España.

La campaña, por otro lado, también pondrá el foco sobre los efectos de esta lacra en los menores. Lo hará a través de la exposición al aire libre 'Crecer con miedo', una muestra compuesta por 60 dibujos creados por hijos e hijas de víctimas en los que plasman las situaciones de maltrato que han vivido en su entorno familiar. Estará ubicada, entre el 17 y el 28 de noviembre, frente a la Subdelegación del Gobierno en Vitoria. Como broche, el 19 de ese mes el Aquarium de San Sebastián acogerá la ceremonia de los Reconocimientos Menina, premios que destacan la labor de instituciones, organismos, colectivos y profesionales en su lucha contra la violencia de género.