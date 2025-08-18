«Este cerdo ha sufrido crueldad innecesaria»: así es el nuevo etiquetado de productos de origen animal en Suiza El 1 de julio entró en vigor una nueva ley que obliga a informar si los animales sufren prácticas dolorosas o que provocan sufrimiento

Desde el 1 de julio, en Suiza, es obligatorio informar en los productos de origen animal si ha habido sufrimiento durante la cría y sacrificio de estos. Una decisión tomada por el Consejo Federal que ha derivado en una norma que se aplica no solo a los alimentos nacionales, sino también a los importados. Todos los supermercados, tiendas, restaurantes y cualquier tipo de punto de venta están obligados a incluirlo en su etiquetado.

Durante los dos próximos años, la industria agroalimentaria tiene que ir adaptando sus etiquetados a la nueva norma. Los consumidores se encontrarán con productos en sus manos en los que se explicará si se han obtenido con «prácticas dolorosas» o «crueldad innecesaria». Por ejemplo, si el ganado ovino o bovino ha sido castrado con o sin anestesia; si se ha cebado en exceso a los animales para que engorden y crezcan rápidamente; si a las vacas se les sierran los cuernos o si a los cerdos se les corta el rabo o se les extraen los colmillos.

Suiza pionera en leyes de bienestar animal, ya en 2020 estableció una ley en la que se prohíbe el triturado de pollos vivos para sacrificar millones de machos anualmente. Ahora estos animales son sacrificados con métodos como el de la asfixia con dióxido de carbono, considerado más ético. El Consejo Federal ha ido un poco más y exige que se especifique si las ancas de rana (muy populares entre los helvéticos) se obtuvieron «con mutilaciones sin anestesia o aturdimiento».

En el caso del sector cárnico, aviar y lácteo, se verán especialmente afectados. En sus productos deberán informar de cómo han sido criadas las gallinas (en libertad o enjauladas), si las carnes de estas y otras especies son de aves estresadas a las que, con el fin de evitar el canibalismo, se les ha amputado el pico de forma cruel.

