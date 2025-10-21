Una catalana que vive en Bilbao desde hace tres años se apunta a clases de euskera para «integrarse» La joven cuenta su experiencia tras su primera lección

Nàcara Huélamo es una joven actriz catalana que lleva tres años viviendo en Bilbao. A sus 31 años, la chica se ha propuesto todo un reto para ella: aprender euskera. «Hay que integrarse», dice en tono de humor en un vídeo que ha publicado en su redes sociales. «Como buena catalana hay que aprenderlo», expresa.

Así, esta joven ya ha acudido, según cuenta, a su primera clase. En el vídeo, en el que ella misma se hace las preguntas de cómo ha ido esa lección, se sincera: «Quería llorar». Explica que llegó con cinco minutos de antelación y cuando lo hizo la profesora empezó con los saludos habituales: «Egunon, zelan?».

Ante esta primera toma de contacto, siempre en tono de humor, Nàcara explica que preguntó a una compañera de clase por el nivel en el que estaban. Le dice que es el básico, el A1, a lo que la joven le dice si hay alguno inferior. «Sobreviví a la primera clase«. «Ni Nàcara naiz y oso ondo. No me dio para muchos más», admite.

El vídeo, que tiene casi 30.000 reproducciones en TikTok, ha generado una gran variedad de opiniones. Como ocurre en las redes, hay división. Nàcara ha tenido que publicar otro vídeo en el que explica que el contenido era para «reírse» y «no para discutir». Además, sostiene que «todos los idiomas son importantes, porque si nos globalizamos perdemos la cultura», subraya.