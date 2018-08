Los casos de sífilis y gonococia se disparan un 20% en Euskadi Fotolia Osakidetza recuerda que el verdadero problema de las infecciones de transmisión sexual es que favorecen el contagio del virus del sida FERMÍN APEZTEGUIA Lunes, 13 agosto 2018, 00:40

El auge de las infecciones de transmisión sexual (ITS) preocupa a las instituciones sanitarias. Los casos de sífilis y gonococia han crecido por encima del 20% en el último año, lo que podría revelar por parte de la población una preocupante banalización en torno a las consecuencias para la salud de este tipo de patologías. Los especialistas atribuyen esta actitud a la confianza que se tiene en los actuales tratamientos contra todas estas enfermedades, que ya no suponen la amenaza para la vida que representaron en otro tiempo. Aún así, siguen siendo un auténtico desafío de salud pública. La infección por sífilis o gonococia, según advierten los especialistas, favorece la transmisión del virus del sida, que continúa representando un reto social e individual para el paciente de primer orden.

«La incidencia de las ITS fue descendiendo en Euskadi hasta el punto de que se creía que iban a desaparecer. Esa tendencia cambió, sin embargo, a partir del año 2000, cuando comenzó a crecer el número de casos. Hubo un aumento muy llamativo en 2011 y desde entonces, las cifras se han disparado», explica el especialista en Enfermedades Infecciosas Juan Carlos Gainzarain, del hospital Álava. ¿Por qué sucede algo así? Es muy posible que, como explica el especialista, no se deba a una causa única, pero de lo que no cabe duda es que la población ha dejado de tenerles miedo, y lo que es peor, ha comenzado a extenderse la idea de que no merece la pena preocuparse por nada, «porque hay tratamientos muy eficaces». Un razonamiento así resulta equivocado se mire cómo se mire.

Las cifras, que pueden consultarse en el gráfico que acompaña a esta información, lo avalan. El año pasado se registraron en el País Vasco un total de 1.274 casos de chlamydia, gonococia, sífilis, herpes genital y condilomas. Si se analiza, patología por patología, se constata que en sólo un año, entre 2016 y 2017, el número de los casos de sílifis creció nada menos que un 28% y los de gonorrea hasta el 17%. «Hay que insistir en la necesidad de mantener un sexo seguro. No se trata de criminalizar la conducta de la gente, sino de que sean conscientes de los riesgos a los que se someten. Hay que protegerse y si se mantienen conductas de riesgo acudir con regularidad al médico de cabecera o al especialista para conocer el estado de salud», recuerda el experto.

LA CLAVE 133 casos de virus del sida (VIH) se diagnosticaron el año pasado en Osakidetza, 25 menos que en el ejercicio anterior, a pesar del auge de las infecciones de tipo sexual. Lamentablemente, la mayor parte de los diagnosticos se produjeron en fases avanzadas de la enfermedad.

Exceso de confianza

Un estudio presentado en la última conferencia mundial del sida, celebrada en Amsterdam- y que viene a ratificar las conclusiones de trabajos anteriores de similares características-, también aporta luz sobre lo que puede estar ocurriendo. Los afectados por el VIH que tienen relaciones sexuales de riesgo -es decir, sin preservativo- y toman bien la medicación de manera que mantienen sus defensas a un buen nivel, parecen estar protegidos de volver a reinfectarse.

De algún modo, la medicación antirretroviral con un buen estado de salud protege frente a la infección. Esto, que es algo que ahora se confirma pero que se sabe desde hace años, podría estar moviendo a miles y miles de personas en Occidente -y el País Vasco no escapa a ello- a arriesgarse en sus relaciones sexuales. Quizá no contraigan de nuevo el virus del sida -que puede ocurrir y supone un problema añadido-, pero sí otras infecciones, como la sífilis y la gonococia, que tienen una curiosa particularidad. Las heridas en los órganos sexuales que las caracterizan facilitan a su vez la entrada del virus de la inmunodefiencia humana. Todo un círculo vicioso, que se retroalimenta y contribuye a la expansión de las infecciones de transmisión sexual.

Los avances contra el sida han extendido la falsa creencia de que estas dolencias no son problema

El último informe difundido por el Departamento de Salud del Gobierno vasco sobre la materia contiene otros datos curiosos. Uno de ellos tiene que ver con la territorialidad. La mayor parte de los casos, pero con una diferencia más que notable, se da en Bizkaia, donde se registraron el 82% de los diagnósticos, frente al 2,75% del territorio alavés y el 15,25% del guipuzcoano. El factor poblacional tampoco explica algo así. «También resulta significativo que la mayor parte de los nuevos casos de VIH/sida se detecten tarde y se den en jóvenes de 20 a 35 años. Se supone que tienen una educación sexual», se lamenta el especialista Juan Carlos Gainzarain.