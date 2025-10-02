Un carnicero explica el sencillo truco para descongelar la carne en cinco minutos: «No la estropea» Mariano Sánchez muestra una técnica para acelerar el proceso de descongelación sin que el producto pierda calidad

La planificación en la cocina es clave. Para llevar una dieta variada y equilibrada, es importante saber qué alimentos nos hacen falta y cuáles tenemos ya en casa para así organizar un menú en condiciones. Uno de los grandes salvavidas es el congelador. Eso sí, hay que acordarse de descongelar los alimentos con el tiempo suficiente.

Mariano Sánchez, un carnicero con más de dos décadas de trayectoria y conocido en redes sociales como @el_as_carnicero, ha revelado un truco para acelerar el proceso de descongelado y que el producto no pierda calidad. «Nos hace falta una olla con agua, un poquito de vinagre y una pizca de sal», explica. Habrá que remover e introducir el trozo de carne congelada en una bolsa hermética.

Esta combinación «acelera el proceso gracias a la reacción que hacen el vinagre y la sal en el agua», cuenta el experto, que se ha vuelto de lo más popular en TikTok por sus consejos y trucos a la hora de adquirir piezas de carne o sobre los mejores productos que se pueden encontrar en los supermercados.

«Y lo mejor: que no estropea la carne», sentencia el carnicero. Entre los comentarios del video, muchos seguidores le agradecen este truco, aunque algunos puntualizan que el buen descongelado no se consigue en tan poco tiempo.

«Para salir del paso en una urgencia es muy buena idea, pero recordad la importancia de descongelar lo más despacio posible, en la misma nevera, porque un alimento que se somete a un cambio muy radical de temporada se vuelve muy peligroso a nivel de bacterias en nuestro organismo», avisa una usuaria. Otros coinciden en que esta fórmula puede fomentar la proliferación de bacterias. «La congelación tiene que ser muy rápida y la descongelación, muy despacio», añade otro seguidor.

