Carlos Sobera toma una decisión sobre su futuro profesional: «Necesito cargar baterías»

Uno de los rostros mas reconocibles de la televisión española ha decidido tomarse un respiro. Carlos Sobera, a sus 64 años, viene de cerrar una de la temporadas más intensas de su carrera, compaginando su papel en programas estrella de Mediaset como 'First Dates', 'Supervivientes' y 'GH', con trabajos teatrales y el lanzamiento de una empresa de eventos junto a su mujer Patricia Santamarina.

En una reciente entrevista concedida al diario 'La Razón', Sobera ha explicado los motivos de esta pausa tan meditada. «tengo la filosofía de que hay que estar siempre creativo y activo, pero hay que parar un poco», ha reconocido el comunicador vasco, que a pesar de sentirse «afortunado» por tener tantos proyectos, también es consciente de los límites del cuerpo. «Necesito cargar baterías. No puedes estar todo el año trabajando sin parar. Si no lo haces, no resiste ni el cuerpo ni la mente», ha subrayado.

Carlos descansará unos días en familia en un destino que siempre ha asegurado que le «encanta». Pasará unos días en Cádiz, junto a su mujer y sus hijas, en busca de sol y playa. «A ver si me pongo algo moreno, que estoy blanco como la leche», bromea el presentador.

Un año de vértigo

La necesidad de parar llega tras una auténtica maratón de compromisos. Además de su presencia diaria en 'First Dates', uno de los formatos más sólidos de Cuatro, Sobera ha estado involucrado en realities como 'Supervivientes' y 'Gran Hermano'. También ha liderado 'Todos por ti', un concurso veraniego que ha reforzado aún más su omnipresencia en la parrilla televisiva de Mediaset.

Pero la pequeña pantalla no ha sido la única que ha absorbido su tiempo. El teatro, una de sus pasiones, ha seguido ocupando un espacio prioritario en su agenda. De hecho, el presentador ya tiene cerrada una gira teatral que se extenderá, al menos, hasta mayo de 2026. Por si fuera poco, recientemente ha lanzado junto a su pareja un proyecto empresarial centrado en la organización de eventos.

Lo que viene

Pese a esta breve retirada y su larga trayectoria, Carlos Sobera no tiene intención de alejarse demasiado tiempo del foco. Su continuidad al frente de 'First Dates' está asegurada, y no se descarta que Mediaset cuente con él para nuevas propuestas durante la próxima temporada. Eso sí, su nombre, de momento, no figura entre los presentadores confirmados para 'Supervivientes All Stars', edición que conducirán Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Laura Madrueño. Donde sí se le verá con frecuencia será en los escenarios, ya que la gira de su obra teatral se prolongará durante casi todo el próximo año.