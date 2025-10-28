Capturan en Navarra el siluro más grande pescado en España Dos pescadores se hicieron con la pieza de 2,81 metros y más de 130 kilos en el Ebro en Buñuel

Dos pescadores capturaron un tremendo siluro de 2,81 metros de longitud y más de 130 kilos de peso en el río Ebro en Buñuel. Fue una pelea de más de 45 minutos. Una batalla según la definen los pescadores Abel Monreal Azcona y Fernando Equiza Osta.

«Una bestia descomunal», reconoce Ezquiza. «Sabíamos que teníamos algo grande al otro lado del hilo, a pesar de llevar equipos de pesca muy potentes. Cuando lo pudimos acercar a la orilla no dábamos crédito de lo que habíamos pescado, y menos aún cuando lo llevamos a medir», añade todavía emocionado.

Semejante ejemplar lo pescaron en el río Ebro en Buñuel y no fue el único. Ese mismo día sacaron otro siluro de 2,53 metros, hasta entonces el mayor que habían pescado, pero luego llegó el segundo, que, según explica Equiza, es el más grande pescado en España en la historia. Añade que el mayor del mundo se sacó en Polonia con 2,92 metros y el segundo un ejemplar de 2,85 capturado en el río Po. «Hasta la fecha, el más grande de España que había catalogado fue uno de 2,72 metros en Mequinenza. Todavía estamos asimilando lo que hemos hecho. ¡Es el pez de toda una vida!, destaca orgulloso.

