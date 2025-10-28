El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: resultados del 28 de octubre
Diario de Navarra

Capturan en Navarra el siluro más grande pescado en España

Dos pescadores se hicieron con la pieza de 2,81 metros y más de 130 kilos en el Ebro en Buñuel

Jesús Manrique

Martes, 28 de octubre 2025, 21:49

Comenta

Dos pescadores capturaron un tremendo siluro de 2,81 metros de longitud y más de 130 kilos de peso en el río Ebro en Buñuel. Fue una pelea de más de 45 minutos. Una batalla según la definen los pescadores Abel Monreal Azcona y Fernando Equiza Osta.

«Una bestia descomunal», reconoce Ezquiza. «Sabíamos que teníamos algo grande al otro lado del hilo, a pesar de llevar equipos de pesca muy potentes. Cuando lo pudimos acercar a la orilla no dábamos crédito de lo que habíamos pescado, y menos aún cuando lo llevamos a medir», añade todavía emocionado.

Semejante ejemplar lo pescaron en el río Ebro en Buñuel y no fue el único. Ese mismo día sacaron otro siluro de 2,53 metros, hasta entonces el mayor que habían pescado, pero luego llegó el segundo, que, según explica Equiza, es el más grande pescado en España en la historia. Añade que el mayor del mundo se sacó en Polonia con 2,92 metros y el segundo un ejemplar de 2,85 capturado en el río Po. «Hasta la fecha, el más grande de España que había catalogado fue uno de 2,72 metros en Mequinenza. Todavía estamos asimilando lo que hemos hecho. ¡Es el pez de toda una vida!, destaca orgulloso.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6 El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»
  7. 7

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  8. 8 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  9. 9

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  10. 10

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Capturan en Navarra el siluro más grande pescado en España

Capturan en Navarra el siluro más grande pescado en España